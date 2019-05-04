Плацкарт дороже купе: что ждёт новосибирцев

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Плацкарт дороже купе: что ждёт новосибирцевРубрика: общество
30.05.2019 18:11
Скриншот из видео
Цена плацкартного билета из Новосибирска в Томск подорожает в ближайшие дни на 93 %; ФАС просят провести проверку законности такого решения.
Российские железные дороги заявили о летнем повышение цены на проезд в плацкартных вагонах. Эксперты назвали направления, где ценник скаканёт почти на 100 %. В список попали Москва – Калининград, Москва – Адлер и Новосибирск – Томск. Общероссийское объединение пассажиров предоставило в Федеральную антимонопольную службу сведения о том, что цены не должны увеличиваться в два раза. Представители объединения попросили ФАС проверить действия перевозчика.
А в Новосибирске пассажиры, кажется, не заинтересованы ростом цен на плацкартные билеты. Видеокорреспондент Сиб.фм Тимур Ханов с живым репортажем с главного вокзала Новосибирска.
Напомним, в начале года в общественном транспорте Новосибирска ввели возможность покупки билетов через QR-код.
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