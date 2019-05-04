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Почти 200 семей военнослужащих получили квартиры в Новосибирске

Рубрика: общество

30.05.2019 09:33

Фото с сайта pixabay.com

Впервые за 10 лет для расселения военных был построен 17-этажный дом. 

В Новосибирске 190 семей военнослужащих получили квартиры. Многоэтажный дом расположен в Советском районе городе. 

На церемонии открытия новостройки присутствовали губернатор Новосибирской области Андрей Травников, командующий 41 общевойсковой армией Яков Резанцев, работники ФГКУ «Цетррегионжильё» Новосибирска и семьи военнослужащих.

«Улучшение жилищных условий для семей военнослужащих стало знаковым мероприятием. Выражаю благодарность властям города и области за содействие, следующим шагом для новосёлов должно стать устройство детей в школы и детские сады», – заявил генерал-майор Яков Резанцев.

Общая площадь дома составила больше 16 тысяч квадратных метров. В новостройке расположено 224 квартиры.

Сдача нового дома значительно снизила очередь на служебное жильё в Новосибирском гарнизоне. Кроме служебных квартир, несколько семей военнослужащих воспользовались своим правом и получили жилые помещения в собственность.

Напомним, 14 мая эксперты назвали адрес самой дорогой однушки в Новосибирске.

Теги: жильё военные квартира

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19.04.2019 Общество 0 Коммент.

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19.04.2019 Общество 0 Коммент.

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18.04.2019 Наука 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

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18.04.2019 Общество 0 Коммент.

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