Почти 200 семей военнослужащих получили квартиры в Новосибирске

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Почти 200 семей военнослужащих получили квартиры в НовосибирскеРубрика: общество
30.05.2019 09:33
Фото с сайта pixabay.com
Впервые за 10 лет для расселения военных был построен 17-этажный дом.
В Новосибирске 190 семей военнослужащих получили квартиры. Многоэтажный дом расположен в Советском районе городе.
На церемонии открытия новостройки присутствовали губернатор Новосибирской области Андрей Травников, командующий 41 общевойсковой армией Яков Резанцев, работники ФГКУ «Цетррегионжильё» Новосибирска и семьи военнослужащих.
«Улучшение жилищных условий для семей военнослужащих стало знаковым мероприятием. Выражаю благодарность властям города и области за содействие, следующим шагом для новосёлов должно стать устройство детей в школы и детские сады», – заявил генерал-майор Яков Резанцев.
Общая площадь дома составила больше 16 тысяч квадратных метров. В новостройке расположено 224 квартиры.
Сдача нового дома значительно снизила очередь на служебное жильё в Новосибирском гарнизоне. Кроме служебных квартир, несколько семей военнослужащих воспользовались своим правом и получили жилые помещения в собственность.
Напомним, 14 мая эксперты назвали адрес самой дорогой однушки в Новосибирске.
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