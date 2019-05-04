Подросток погиб в Кузбассе на перевернувшемся квадроцикле

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Молодой человек, оставшись под присмотром старшей сестры, решил покататься посреди ночи; 17-летний юноша опрокинул квадроцикл и погиб на месте в Кузбассе.

В Новокузнецком районе минувшей ночью погиб 17-летний подросток.

Родители молодого человека уехали отдыхать и оставили его на попечение старшей сестры. Минувшей ночью парень выгнал из гаража квадроцикл и отправился на прогулку. По какой-то причине юноша не справился с тяжелым четырёхколёсным средством передвижения и перевернул его. Молодой человек скончался на месте происшествия до приезда медиков, сообщают кузбасские СМИ.

Напомним, 29 мая мотоциклист разбился под Новосибирском.