Подросток погиб в Кузбассе на перевернувшемся квадроцикле

Лента новостейПредложить новость
Геннадий Онищенко посоветовал возрастным россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»
Готовы ли новосибирские больницы: Путин разрешил посещение пациентов в реанимации
Мэрия Новосибирска изучит обстоятельства уничтожения архивов на десятки тысяч евро
На два дня запретят движение трамвая № 11 по проспекту Дзержинского в Новосибирске
Владимир Путин разрешил ВИЧ-инфицированным россиянам усыновлять детей
Новосибирец на «Ниве» сбил пятилетнюю девочку в бердском дворе и уехал
Подросток погиб в Кузбассе на перевернувшемся квадроциклеРубрика: проиcшествия
30.05.2019 14:12
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Молодой человек, оставшись под присмотром старшей сестры, решил покататься посреди ночи; 17-летний юноша опрокинул квадроцикл и погиб на месте в Кузбассе.
В Новокузнецком районе минувшей ночью погиб 17-летний подросток.
Родители молодого человека уехали отдыхать и оставили его на попечение старшей сестры. Минувшей ночью парень выгнал из гаража квадроцикл и отправился на прогулку. По какой-то причине юноша не справился с тяжелым четырёхколёсным средством передвижения и перевернул его. Молодой человек скончался на месте происшествия до приезда медиков, сообщают кузбасские СМИ.
Напомним, 29 мая мотоциклист разбился под Новосибирском.
Комментарии
Лента новостей
Геннадий Онищенко посоветовал возрастным россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»
Готовы ли новосибирские больницы: Путин разрешил посещение пациентов в реанимации
Мэрия Новосибирска изучит обстоятельства уничтожения архивов на десятки тысяч евро
На два дня запретят движение трамвая № 11 по проспекту Дзержинского в Новосибирске
Владимир Путин разрешил ВИЧ-инфицированным россиянам усыновлять детей
Новосибирец на «Ниве» сбил пятилетнюю девочку в бердском дворе и уехал
Статьи по теме
Посевная в убытке
Сельхозпроизводители считают перспективу сезона туманной...
Новости по теме
Популярное