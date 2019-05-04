Полиция Новосибирска простила продавца «Лексуса» за ложный донос об угоне

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Полиция Новосибирска простила продавца «Лексуса» за ложный донос об угонеРубрика: Авто, общество
30.05.2019 18:01
Фото с сайта ru.wikipedia.org
Доносчик решил, что продешевил при продаже внедорожника за полтора миллиона; мужчина не нашёл другого решения и обратился в полицию.
Житель Красноярска попытался вернуть проданный «Лексус» с помощью полиции Новосибирска. Сегодня прокуратура Центрального района Новосибирска сообщила подробности отменённого приговора о ложном доносе.
Согласно материалам дела, инцидент произошёл 16 апреля 2019 года. 45-летний житель Красноярского края сообщил об угоне внедорожника Lexus GX 470 в полицию. По версии заявителя, авто был угнан в обеденное время с парковки у ТЦ «Галерея Новосибирск».
«Информация об угоне была проверена, и на следующий день заявитель был вызван на допрос, где вскоре признался, что донос был ложным. Хозяин "Лексуса" пояснил, что слишком дёшево продал внедорожник – за полтора миллиона рублей, и решил таким образом вернуть себе автомобиль, пока не прошла перерегистрация собственника. Также мужчина пояснил, что Новосибирск знает плохо и не надеялся найти автомобиль», – сообщил Сиб.фм старший помощник прокурора Центрального района Евгений Громов.
Автор доноса об угоне написал явку с повинной, раскаялся и извинился перед сотрудниками полиции за противозаконное поведение. Вчера, 29 мая, Центральный районный суд прекратил уголовное дело о ложном доносе за совершение тяжкого преступления и назначил судебный штраф.
Напомним, в мае бывший новосибирский миллионер получил приговор за то, что инсценировал кражу сумки с долгами.
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