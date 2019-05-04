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Проект «Академгородок 2.0» губернатор Травников назвал новым этапом развития Новосибирской агломерации

Рубрика: общество

30.05.2019 17:00

фото предоставлено правительством НСО

Губернатор оценил проекты концепции архитектурно-градостроительного развития Новосибирского научного центра. 12 творческих коллективов представили на конкурс свои варианты формирования единой пространственно-средовой организации в рамках реализации проекта «Академгородок 2.0».

В Новосибирске сегодня открылась VI Всероссийская конференция «Развитие городских агломераций России». Важнейшую роль в развитии Новосибирской агломерации сегодня играет реализация проекта «Академгородок 2.0». Губернатор Андрей Травников оценил проекты концепции архитектурно-градостроительного развития Новосибирского научного центра. 12 творческих коллективов представили на конкурс свои варианты формирования единой пространственно-средовой организации новосибирского научного центра с учётом формирования пространств различного назначения.

Проект, как отмечают эксперты, может стать основой модели развития отдельных регионов и территорий с высокой концентрацией исследований, разработок, инновационной инфраструктуры и производства. Это позволит сформировать опорные точки научно-технологического развития нашей страны.

«Усложнение задач, спрос на кооперационные подходы к решению задач, спрос на создание коллаборации, развитие логистических, телекоммуникационных технологий только повышают ценность мегаполисов и центров агломераций. Новосибирск, как один из мегаполисов, в том числе, в соответствии со Стратегией пространственного развития РФ, сегодня тоже переживает новый этап развития агломерации. На этом этапе, важно учесть недоработки прошлых периодов, заложить меры по исправлению накопившихся проблем, создать условия для гармоничного развития территорий», – сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

На территории Новосибирской области принято решение о создании двух агломераций – Новосибирской и Барабинско-Куйбышевской. 

В территорию Новосибирской агломерации войдут пять городов и семь муниципальных районов с общей численностью более двух миллионов человек. По плану Новосибирская агломерация станет самой крупной в Сибири. В границы территории Барабинско-Куйбышевской агломерации вошли четыре муниципальных района.

Губернатор Новосибирской области отметил, что создание агломераций имеет огромное значение не только для развития территорий, но и для повышения качества условий жизни людей в настоящее время и в будущем.

Напомним, накануне губернатор Андрей Травников проинспектировал начало работы нового медицинского отделения для детей.

 

Теги: Новосибирская область агломерация Академгородок 2.0

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