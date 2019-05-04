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Ржавую бомбу нашли в Бердске

Рубрика: проиcшествия

30.05.2019 15:14

фото со страницы группы «Бердск Онлайн» в социальной сети «ВКонтакте»

Сегодня днём в пригороде Новосибирска обнаружили ржавую авиационную бомбу.

Ржавый снаряд, предположительно, авиационную бомбу, нашли сегодня рядом с уличным туалетом в районе бердского магазина «Светофор». На место вызвали полицию, территорию оцепили, сообщают местные СМИ.

Как сообщает сайт «Бердск Онлайн», начальник бердского управления гражданской защиты назвал панику ложной. Якобы на самом деле это не бомба, а всего лишь ржавая железяка.

В оперативных ведомствах Новосибирской области не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. 

А в бердских группах в социальной сети «ВКонтакте» люди уже начали выкладывать фотографии, на которых запечатлены похожие на авиационную бомбу ржавые предметы. На снимке, который датируется 16 мая, например, запечатлён сборщик металла, который катит на тележке подозрительный предмет.

Напомним, в конце января по Новосибирску прокатилась волна сообщений о минировании социальных объектов. 

 

Теги: полиция Бердск минирование бомба

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Кинотеатрам разрешили спрашивать паспорта при покупке билетов на фильмы 18+

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко забрали писателя Быкова в Москву

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

У психбольницы снесло крышу на Алтае

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Якутские учёные клонируют древнего жеребёнка из вечной мерзлоты

18.04.2019 Наука 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Омский «Авангард» в третий раз проиграл ЦСКА

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кидавший в пожилого мужчину камнями омский школьник опубликовал видеоизвинение

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

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