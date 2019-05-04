Школьница умерла во время сдачи ЕГЭ

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Во время сдачи экзамена по математике в Чувашии умерла 18-летняя выпускница.

Девушка умерла на экзамене в школе № 27 в Чебоксарах. Через час после начала экзамена выпускница почувствовала себя плохо и попросилась выйти из класса. В коридоре ей стало хуже. Медики пытались провести реанимационные мероприятия, но спасти девочку не удалось.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Чувашской республики, дежурившие в школе медики ещё до начала ЕГЭ заподозрили у выпускницы плохое самочувствие и предложили девушке и её родителям отказаться от сдачи экзамена, но семья приняла другое решение.

По предварительным данным установлено, что девушка страдала врождённым пороком сердца, сообщают «РИА-Новости».

Рособрнадзор уже обратился к родителям школьников с призывом не отпускать детей на экзамен при малейшем подозрении на плохое самочувствие. В ведомстве отметили, что любой участник ЕГЭ, который испытывает проблемы со здоровьем в дни проведения экзамена, может перенести срок сдачи на резервные дни, сообщает ТАСС.

Привлечь внимание взрослых к физическому и психическому самочувствию подростков призвала и детский омбудсмен Анна Кузнецова. На одной из последних пресс-конференций она привела страшную статистику. В России растёт число суицидов среди подростков. В 2017 году трагедий было 692, в 2018 – уже 788. Больше 20 % самоубийств приходятся на май – месяц, когда выпускники 9 и 11 классов сдают ЕГЭ.

Случай суицида зарегистрирован 24 мая в Екатеринбурге. Следователи отрабатывают версию того, что ребёнок испугался предстоящих экзаменов по математике, сообщает Лента.ру.

Напомним, в середине марта министерство просвещения России утвердило график сдачи ЕГЭ на 2019 год.