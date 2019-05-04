Синоптики рассказали, на сколько дней в Новосибирск пришли дожди

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Синоптики рассказали, на сколько дней в Новосибирск пришли дождиРубрика: общество
30.05.2019 10:44
фото unsplash.com
Ненастные прохладные дни вернулись в столицу Сибири как минимум до середины следующей недели.
По прогнозам Гидрометцентра, в Новосибирске и области сегодня и завтра ожидается переменная облачность, временами возможны кратковременные дожди.
Сегодня, 30 мая, температура воздуха днём ожидается около +16 °С, ночью будет прохладно – столбик термометра поднимется до +9 °С.
Завтра, 31 мая, будет теплее – днём воздух прогреется до +20 °С, а ночью – до +10 °С.
Напомним, на прошлой неделе на Алтае создалась опасная паводковая ситуация.
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Лента новостей
Мэрия Новосибирска изучит обстоятельства уничтожения архивов на десятки тысяч евро
На два дня запретят движение трамвая № 11 по проспекту Дзержинского в Новосибирске
Владимир Путин разрешил ВИЧ-инфицированным россиянам усыновлять детей
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