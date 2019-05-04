Синоптики рассказали, на сколько дней в Новосибирск пришли дожди

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Ненастные прохладные дни вернулись в столицу Сибири как минимум до середины следующей недели.

По прогнозам Гидрометцентра, в Новосибирске и области сегодня и завтра ожидается переменная облачность, временами возможны кратковременные дожди.

Сегодня, 30 мая, температура воздуха днём ожидается около +16 °С, ночью будет прохладно – столбик термометра поднимется до +9 °С.

Завтра, 31 мая, будет теплее – днём воздух прогреется до +20 °С, а ночью – до +10 °С.

Напомним, на прошлой неделе на Алтае создалась опасная паводковая ситуация.