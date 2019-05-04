Сошедший с рельсов новосибирский трамвай спровоцировал пробку в час пик

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Сошедший с рельсов новосибирский трамвай спровоцировал пробку в час пикРубрика: проиcшествия
30.05.2019 19:29
Фото из группы "АСТ-54" "ВКонтакте"
Трамвай полностью перекрыл трамвайные пути на Волочаевской; сегодняшний ливень мог сделать рельсы слишком скользкими.
Новосибирские водители пожаловались на трамвай, сошедший с рельсов в Октябрьском районе. Инцидент произошёл сегодня около 18:00 в районе остановки «Река Каменка» на улице Волочаевской, передаёт городское сообщество «АСТ-54».
По словам очевидцев, трамвай маршрута №14 съехал с путей и перегородил две полосы с рельсами, остановив движение других трамваев и спровоцировав девятибалльную пробку на пересечении улицы Волочаевской и проспекта Дзержинского.
На момент публикации, сервис «Яндекс.Пробки» движение было затруднено, но не настолько – возможно специалисты «ГЭТ» смогли вернуть трамвай на рельсы.
Напомним, сегодня буйство стихии парализовало движение в Новосибирске.
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