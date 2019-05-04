Толпа молодёжи избила депутата в Новосибирской области

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Толпа молодёжи избила депутата в Новосибирской областиРубрика: проиcшествия
30.05.2019 17:02
Фото со страницы Сергея Яковлева в соцсети «Одноклассники»
Полицейские устанавливают все обстоятельства избиения депутата в Барабинске.
Накануне ночью в городе Барабинске Новосибирской области депутата городского совета от ЛДПР Сергея Яковлева избила группа молодых людей. Об этом происшествии на своей странице в Facebook сообщил депутат Константин Терещенко.
Инцидент произошёл возле одного из круглосуточных магазинов города, куда Сергей Яковлев зашёл после работы. Выходя из магазина, он стал жертвой нападения. Известно, что депутат уже снял побои и написал заявление в полицию.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области Сиб.фм подтвердили инцидент, который произошёл ночью в Барабинске.
«30 мая в 16:17 в Межмуниципальный отдел МВД России "Барабинский" из медицинского учреждения поступило сообщение об обращении за медицинской помощью 36-летнего местного жителя. Врачи диагностировали у мужчины ушибы лица и руки. Полицейские приняли заявление, пострадавший опрошен. Установлено, что в ночное время неизвестные нанесли ему телесные повреждения. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего», – сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, в апреле этого года в Барабинске Новосибирской области прогремел скандал с избиением подростка.
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