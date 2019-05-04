Томские врачи достали полкилограмма волос из желудка очень худой школьницы

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Томские врачи достали полкилограмма волос из желудка очень худой школьницыРубрика: общество
30.05.2019 08:55
Фото с сайта pixabay.com
Девочка из Томска с шести лет жевала свои волосы и они превратились в огромный камень; у пациентки нашли анемию, возможно, из-за неперевариваемости мяса.
Томская школьница избавилась от риска умереть голодной смертью благодаря усилиям врачей больницы скорой помощи № 2. Вчера сайт департамента здравоохранения Томской области сообщил о необычной пациентке и удачной операции.
По данным специалистов, 16-летняя девочка поступила с жалобами на выпадение волос, обследование выявило у неё анемию. Согласно данным портала Medi.ru, у подростков это заболевание чаще всего наступает из-за дефицита железа в организме и лечится потреблением гемового железа, содержащегося в красном мясе.
Процедуры эндоскопии и УЗИ выявили в желудке инородное тело – трихобезоар. Хирурги прооперировали юную пациентку и вытащили волосяной ком весом в 500 грамм, который занимал 80 % желудка.
«Инородное тело таких размеров могло вызвать полную непроходимость желудочно-кишечного тракта, поэтому пациентке была незамедлительно проведена операция. Сейчас девушка идет на поправку, чувствует себя удовлетворительно», – рассказал главврач детской больницы скорой помощи Томска Андрей Караваев.
Врачи выяснили, что девушка десять лет жевала свои волосы, которые всё это время копились в желудке. Чтобы прекратить рецидив, родителям посоветовали обратиться к детскому психиатру. Специалисты отметили, что за последние 25 лет это второй случай трихобезоара в Томске.
Напомним, на днях стало известно, что новосибирские хирурги спасли жизнь жительнице Челябинска с «бомбой» в голове.
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