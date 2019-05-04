Центральную клумбу в Камне-на-Оби засадили коноплёй

фото газеты «Каменские известия»

На главной площади алтайского города появилась плантация конопли; жители Камня-на-Оби возмущены, траву посеяли за счёт бюджета.

Сплошным ковром густо растущей конопли украсилась клумба на центральной площади Камня-на-Оби, сообщает местная газета «Каменские известия».

Посадками конопли занималась подрядная организация за счёт средств бюджета, предусмотренных на реализацию программы «Комфортная среда». Непонятно, где исполнители покупали семена, но конопля уверенно колосится буквально в сотне метров от городской администрации.

Правоохранители по какой-то причине тоже не реагируют на посадки. Между тем, за культивирование наркосодержащего растения предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, в конце апреля стало известно, что школьников и студентов будут тестировать на наркотики.