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В Госдуме предложили запретить выбивать коллекторам долги по ЖКХ

Рубрика: общество

30.05.2019 10:16

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Депутаты Госдумы задались вопросом: зачем нужны коллекторские агентства, если у государства существует служба судебных приставов?

Внесённый в Госдуму проект предлагает запретить переуступать третьим лицам право взыскания задолженности за услуги ЖКХ и плату за обслуживание жилого помещения. Однако, как сообщает «Российская газета», будут сделаны исключения. Управляющим компаниям, ТСЖ, ЖСК и ресурсоснабжающим организациям сохранят право продавать долговые обязательства граждан.

«Коллекторская деятельность в условиях, когда у государства есть служба судебных приставов, вызывает в обществе серьезные вопросы», – приводит «РГ» слова замруководителя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева.

Существующая в России система исполнительного производства, по мнению депутатов, позволяет компаниям легально взыскивать бытовые долги и без «помощи» коллекторов.

Напомним, 24 мая стало известно, что тысячи новосибирцев не выпустят за границу из-за долгов за тепло и горячую воду.

 

Теги: ЖКХ долги коллекторы

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