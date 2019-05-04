В Госдуме предложили запретить выбивать коллекторам долги по ЖКХ

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Депутаты Госдумы задались вопросом: зачем нужны коллекторские агентства, если у государства существует служба судебных приставов?

Внесённый в Госдуму проект предлагает запретить переуступать третьим лицам право взыскания задолженности за услуги ЖКХ и плату за обслуживание жилого помещения. Однако, как сообщает «Российская газета», будут сделаны исключения. Управляющим компаниям, ТСЖ, ЖСК и ресурсоснабжающим организациям сохранят право продавать долговые обязательства граждан.

«Коллекторская деятельность в условиях, когда у государства есть служба судебных приставов, вызывает в обществе серьезные вопросы», – приводит «РГ» слова замруководителя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева.

Существующая в России система исполнительного производства, по мнению депутатов, позволяет компаниям легально взыскивать бытовые долги и без «помощи» коллекторов.

Напомним, 24 мая стало известно, что тысячи новосибирцев не выпустят за границу из-за долгов за тепло и горячую воду.