В Сибири прошёл сильный ураган

Фото из группы "Новокузнецк ОНЛАЙН" в социальной сети "ВКонтакте"

В Новосибирске и Новокузнецке поднялась пылевая буря; пострадали автомобили, крыши, рекламные баннеры.

В двух крупных городах Сибири – Новосибирске и Новокузнецке – сегодня, 30 мая, прошёл сильный ураган.

В столице СФО в этот день на смену жаре и духоте пришёл ливень и сильный ветер. Перед резким изменением погоды прошла пыльная буря.

Очевидцы сообщают, что из-за урагана на улице Дуси Ковальчук упало дерево на припаркованный автомобиль, а на Учительской от такого падения пострадали два хэтчбека.

«Я ещё видела, как ураган снёс крышу одного из зданий на улице Станционной. Страшно было», – рассказала Сиб.фм очевидица происходящего Татьяна.

В Новокузнецке также прошёл ураган и обрушил деревья, от которых пострадали автомобили. Местные СМИ сообщают, что из-за аварий вынуждены были отменить концерт «Звёздочки ЕВРАЗа-2019» на Театральной площади.

Сейчас в городах подсчитывают ущерб от разбушевавшейся стихии.

Напомним, 24 мая 2019 года штормовой ветер и град ожидались в Новосибирске.