В Сибири прошёл сильный ураган

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В Сибири прошёл сильный ураганРубрика: общество
30.05.2019 23:33
Фото из группы "Новокузнецк ОНЛАЙН" в социальной сети "ВКонтакте"
В Новосибирске и Новокузнецке поднялась пылевая буря; пострадали автомобили, крыши, рекламные баннеры.
В двух крупных городах Сибири – Новосибирске и Новокузнецке – сегодня, 30 мая, прошёл сильный ураган.
В столице СФО в этот день на смену жаре и духоте пришёл ливень и сильный ветер. Перед резким изменением погоды прошла пыльная буря.
Очевидцы сообщают, что из-за урагана на улице Дуси Ковальчук упало дерево на припаркованный автомобиль, а на Учительской от такого падения пострадали два хэтчбека.
«Я ещё видела, как ураган снёс крышу одного из зданий на улице Станционной. Страшно было», – рассказала Сиб.фм очевидица происходящего Татьяна.
В Новокузнецке также прошёл ураган и обрушил деревья, от которых пострадали автомобили. Местные СМИ сообщают, что из-за аварий вынуждены были отменить концерт «Звёздочки ЕВРАЗа-2019» на Театральной площади.
Сейчас в городах подсчитывают ущерб от разбушевавшейся стихии.
Напомним, 24 мая 2019 года штормовой ветер и град ожидались в Новосибирске.
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Сошедший с рельсов новосибирский трамвай спровоцировал пробку в час пик
Геннадий Онищенко посоветовал возрастным россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»
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