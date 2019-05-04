В цветах новосибирских парков заметили звезду 90-х Вику Цыганову

Фото со страницы Вики Цыгановой в социальной сети Instagram

Певица восхищается сибирской весной; её Instagram заполнен фотографиями на фоне местной сирени.

После концерта в новосибирском ДКЖ звезда 90-х Вика Цыганова была замечена в местных парках. Её страница в социальной сети Instagram заполнена фотографиями на фоне новосибирской сирени.

«Весна идёт по Сибири, одновременно цветёт все: и сирень, и яблони, и тюльпаны. Настроение волшебно-прекрасное…» – пишет она под снимками.

В этом году концерт был посвящён тридцатилетию карьеры певицы. Он прошёл в рамках гастрольного тура «30 лет на сцене». Вика Цыганова исполнила самые популярные хиты 90-х и новые композиции. Билеты стоили около 1500 рублей и были проданы все.

Напомним, 20 февраля 2019 года Филипп Киркоров записал stories на вокзале Новосибирск-Главный.