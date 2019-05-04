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В цветах новосибирских парков заметили звезду 90-х Вику Цыганову

Рубрика: общество

30.05.2019 23:01

Фото со страницы Вики Цыгановой в социальной сети Instagram

Певица восхищается сибирской весной; её Instagram заполнен фотографиями на фоне местной сирени.

После концерта в новосибирском ДКЖ звезда 90-х Вика Цыганова была замечена в местных парках. Её страница в социальной сети Instagram заполнена фотографиями на фоне новосибирской сирени. 

«Весна идёт по Сибири, одновременно цветёт все: и сирень, и яблони, и тюльпаны. Настроение волшебно-прекрасное…» – пишет она под снимками.

В этом году концерт был посвящён тридцатилетию карьеры певицы. Он прошёл в рамках гастрольного тура «30 лет на сцене». Вика Цыганова исполнила самые популярные хиты 90-х и новые композиции. Билеты стоили около 1500 рублей и были проданы все. 

Напомним, 20 февраля 2019 года Филипп Киркоров записал stories на вокзале Новосибирск-Главный.

Теги: фотография instagram звезда

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21.04.2019 Общество 0 Коммент.

Хоккеисты ЦСКА обыграли омский «Авангард» и впервые завоевали Кубок Гагарина

20.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кинотеатрам разрешили спрашивать паспорта при покупке билетов на фильмы 18+

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко забрали писателя Быкова в Москву

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

У психбольницы снесло крышу на Алтае

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Якутские учёные клонируют древнего жеребёнка из вечной мерзлоты

18.04.2019 Наука 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Омский «Авангард» в третий раз проиграл ЦСКА

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кидавший в пожилого мужчину камнями омский школьник опубликовал видеоизвинение

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Сквер на месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове будет больше

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Дмитрий Быков впал в кому в больнице в Уфе

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

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17.04.2019 Хроника 0 Коммент.

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