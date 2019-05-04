Владимир Путин разрешил ВИЧ-инфицированным россиянам усыновлять детей

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Поводом к рассмотрению закона стало дело семейной пары из Подмосковья; из-за наличия у женщины ВИЧ суд отказал паре в опекунстве над ребёнком.

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий ВИЧ-инфицированным россиянам становится приёмными родителями. Сообщение об этом было опубликовано на официальным портале правовой информации.

Кроме людей с наличием ВИЧ, право на усыновление получили также граждане с гепатитом С.

Ранее Конституционный суд России признал ограничения, которые не позволяют усыновлять детей людям с ВИЧ-инфекцией и гепатитом С, не соответствующими нормам Семейного кодекса.

Поводом к вынесению такого решения стало дело по жалобе семейной пары из Подмосковья. В 2012 году женщина заразилась ВИЧ в больнице. После происшествия её сестра родила семейной паре ребёнка путем искусственного оплодотворения. Однако несмотря на то, что малыш постоянно жил и воспитывался в семье, суды общей юрисдикции из-за наличия у женщины ВИЧ отказали паре в его усыновлении.

Напомним, 11 апреля стало известно, семья из Искитима выразила желание уехать из города из-за дискриминации их ВИЧ-инфицированного ребёнка.