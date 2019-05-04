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Владимир Путин разрешил ВИЧ-инфицированным россиянам усыновлять детей

Рубрика: общество

30.05.2019 11:19

Фото с сайта pixabay.com

Поводом к рассмотрению закона стало дело семейной пары из Подмосковья; из-за наличия у женщины ВИЧ суд отказал паре в опекунстве над ребёнком. 

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий ВИЧ-инфицированным россиянам становится приёмными родителями. Сообщение об этом было опубликовано на официальным портале правовой информации.

Кроме людей с наличием ВИЧ, право на усыновление получили также граждане с гепатитом С.

Ранее Конституционный суд России признал ограничения, которые не позволяют усыновлять детей людям с ВИЧ-инфекцией и гепатитом С, не соответствующими нормам Семейного кодекса. 

Поводом к вынесению такого решения стало дело по жалобе семейной пары из Подмосковья. В 2012 году женщина заразилась ВИЧ в больнице. После происшествия её сестра родила семейной паре ребёнка путем искусственного оплодотворения. Однако несмотря на то, что малыш постоянно жил и воспитывался в семье, суды общей юрисдикции из-за наличия у женщины ВИЧ отказали паре в его усыновлении. 

Напомним, 11 апреля стало известно, семья из Искитима выразила желание уехать из города из-за дискриминации их ВИЧ-инфицированного ребёнка.

 

Теги: семьи ВИЧ законотворчество

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21.04.2019 Общество 0 Коммент.

Хоккеисты ЦСКА обыграли омский «Авангард» и впервые завоевали Кубок Гагарина

20.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кинотеатрам разрешили спрашивать паспорта при покупке билетов на фильмы 18+

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

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19.04.2019 Общество 0 Коммент.

У психбольницы снесло крышу на Алтае

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

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18.04.2019 Наука 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Омский «Авангард» в третий раз проиграл ЦСКА

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кидавший в пожилого мужчину камнями омский школьник опубликовал видеоизвинение

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

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