Воспитатель частного детсада избила двухлетнего мальчика в Бердске

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Мать обнаружила побои на теле своего сына после того, как он вернулся из детского сада, и обратилась в больницу; медики передали информацию в правоохранительные органы.

Бердские полицейские организовали доследственную проверку по факту побоев двухлетнего мальчика в частном детском садике «Совёнок». Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области.

Как объяснили в МВД, об инциденте стало известно вчера, 29 мая. Ранее местные СМИ уже раскрывали подробности этой истории: известно, что жительница Бердска подозревает воспитателя частного детского сада «Совёнок» в избиении своего сына.

Мама малыша заметила следы от ударов руки взрослого человека на его ягодицах и царапины на лице только тогда, когда они уже добрались до дома. Сразу после этого мать с малышом поехала фиксировать побои.

Как сообщили в пресс-службе областного МВД, сотрудники больницы, в которую обратилась женщина, сразу передали информацию о побоях в органы полиции. Позже и сама мать обратилась в полицию с заявлением.

Директор и владелица детского сада «Совёнок» рассказала Сиб.фм в телефонном разговоре, что очень сожалеет о случившемся и очень лично переживает инцидент. По её словам, такой случай в детском саду произошёл впервые, а воспитатель, поднявшая на ребёнка руку, уже уволена.

В рамках организованной проверки правоохранителям придётся выяснить, при каких обстоятельствах ребёнок получил травмы.

Напомним, в апреле этого года в Красноярском крае вынесли приговор воспитателям детского сада, коловшим воспитанников иголками в язык и ягодицы.