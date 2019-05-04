За продажу государственных наград на новосибирской «толкучке» будут судить жителя Алтая

фото ГУ МВД по Новосибирской области

Медаль «За отвагу» была незаконно продана на блошином рынке в Новосибирске; 65-летнего жителя Алтайского края отдали под суд.

Дело о продаже государственных наград передано в Дзержинский районный суд Новосибирска. Житель Алтайского края продал на ярмарке в районе ДК имени Чкалова Медаль «За отвагу». Мужчину, при содействии сотрудников ФСБ, задержали полицейские. Экспертиза изъятой награды подтвердила её подлинность и, соответственно, запрет на реализацию.

Кроме того, у подозреваемого были изъяты и другие медали: «Партизану Великой Отечественной войны» I степени, «За взятие Кёнигсберга», «За взятие Берлина», «За спасение утопающих», «За освобождение Варшавы», «За оборону Москвы» и ордена: «Боевого Красного Знамени», «Отечественной войны» II степени, «Красной Звезды».

Незаконные приобретение или сбыт государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР наказываются штрафом, исправительными работами или арестом на срок до трёх месяцев.

Напомним, в начале мая Владимир Путин наградил новосибирцев орденами и почётными званиями.