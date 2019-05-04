Жительница Новосибирска продаёт картину за 50 миллионов рублей

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Жительница Новосибирска продаёт картину за 50 миллионов рублейРубрика: общество
31.05.2019 07:01
Фото с сайта avito.ru
Женщина выставила на продажу свою картину; это её первая попытка продать творческую работу через сайт.
Жительница Новосибирска выставила на продажу картину, которую оценивает в 50 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте Avito.ru. На полотне размером А3 изображена красивая девушка с меховой накидкой. В работе присутствуют элементы импрессионизма.
«Я сама нарисовала эту картину. Названия у работы нет», – рассказала продавец Наталья.
Судя по аккаунту девушки на сайте, это её первая попытка продать свои произведения через Avito.ru
Напомним, в мае 2019 года жительница Новосибирска продавала объёмную картину немецкого художника начала прошлого века.
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