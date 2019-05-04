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Аферист представился американским врачом и выудил деньги из омички

Рубрика: проиcшествия

31.05.2019 14:24

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Жительница Омска отправила 66 тысяч рублей неизвестному мужчине, с которым она познакомилась в интернете; следы мошенника, представившегося американцем, ведут в Пермь.

Омские полицейские разыскивают преступника, обманувшего местную жительницу и выманившему у неё крупную сумму денег. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ГУ МВД по Омской области. 

Как сговорится в сообщении, 47-летняя омичка познакомилась в соцсетях с мужчиной, который представился ей гражданином США. 

В романтической переписке мужчина рассказал жертве, будто бы работает врачом в составе миссии ООН. Тонкий психолог убедил женщину, что влюблён в неё и хочет увидеться, но не может приехать, потому что условия контракта с ООН запрещают это сделать: его счета заблокированы, а за досрочное освобождение от службы необходимо заплатить 1,5 тысячи долларов. 

Женщина согласилась помочь своему возлюбленному, после чего с ней связался «представитель ООН», который убедил её взять в банке кредит. Женщина перевела на указанный мошенниками счёт тысячу долларов — 66 тысяч рублей, но тысячи доктору не хватило, и он стал просить оставшиеся 500.

К этой сумме внезапно добавилась и неустойка в размере 4 тысяч долларов. Требование новых платежей заставило женщину усомниться в намерениях возлюбленного, и она обратилась полицию.

По данному факту сотрудники полиции возбудили уголовное дело. На данный момент расследование продолжается, оперативники устанавливают личности подозреваемых. По статье «мошенничество» преступнику может грозить до пяти лет лишения свободы. 

Напомним, в мае этого года курьеры доставки стали жертвами нового вида мошенничества в Новосибирской области.

 

Теги: происшествия мошенничество криминал Омск

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сегодня 13:15 Политика 0 Коммент.

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сегодня 13:02 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:51 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:39 Общество 0 Коммент.

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вчера 13:13 Общество 0 Коммент.

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Сократить рабочую неделю для женщин предложил губернатор Кемеровской области

21.04.2019 Общество 0 Коммент.

Хоккеисты ЦСКА обыграли омский «Авангард» и впервые завоевали Кубок Гагарина

20.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кинотеатрам разрешили спрашивать паспорта при покупке билетов на фильмы 18+

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко забрали писателя Быкова в Москву

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

У психбольницы снесло крышу на Алтае

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Якутские учёные клонируют древнего жеребёнка из вечной мерзлоты

18.04.2019 Наука 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Омский «Авангард» в третий раз проиграл ЦСКА

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кидавший в пожилого мужчину камнями омский школьник опубликовал видеоизвинение

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Сквер на месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове будет больше

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Дмитрий Быков впал в кому в больнице в Уфе

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

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