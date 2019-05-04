Аферист представился американским врачом и выудил деньги из омички

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Жительница Омска отправила 66 тысяч рублей неизвестному мужчине, с которым она познакомилась в интернете; следы мошенника, представившегося американцем, ведут в Пермь.

Омские полицейские разыскивают преступника, обманувшего местную жительницу и выманившему у неё крупную сумму денег. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ГУ МВД по Омской области.

Как сговорится в сообщении, 47-летняя омичка познакомилась в соцсетях с мужчиной, который представился ей гражданином США.

В романтической переписке мужчина рассказал жертве, будто бы работает врачом в составе миссии ООН. Тонкий психолог убедил женщину, что влюблён в неё и хочет увидеться, но не может приехать, потому что условия контракта с ООН запрещают это сделать: его счета заблокированы, а за досрочное освобождение от службы необходимо заплатить 1,5 тысячи долларов.

Женщина согласилась помочь своему возлюбленному, после чего с ней связался «представитель ООН», который убедил её взять в банке кредит. Женщина перевела на указанный мошенниками счёт тысячу долларов — 66 тысяч рублей, но тысячи доктору не хватило, и он стал просить оставшиеся 500.

К этой сумме внезапно добавилась и неустойка в размере 4 тысяч долларов. Требование новых платежей заставило женщину усомниться в намерениях возлюбленного, и она обратилась полицию.

По данному факту сотрудники полиции возбудили уголовное дело. На данный момент расследование продолжается, оперативники устанавливают личности подозреваемых. По статье «мошенничество» преступнику может грозить до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в мае этого года курьеры доставки стали жертвами нового вида мошенничества в Новосибирской области.