Алтайский контрактник попал в колонию за езду в пьяном виде

Фото с сайта Министерства обороны Российской Федерации — structure.mil.ru

Ранее мужчина уже дважды привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде и отказ от медицинского освидетельствования.

Военный суд вынес приговор рядовому-контрактнику, пойманному нетрезвым за рулём автомобиля в январе 2019 года. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы военного следственного отдела СКР по Барнаульском гарнизону.

Как сообщают военные, инцидент произошёл в начале этого года, в селе Алтайском, расположенном в 250 километрах от столицы Республики Алтай.

По данным следователей, ночью 24 января полиция задержала рядового Носкова пьяным за рулём автомобиля УАЗ-315195. Как выяснили правоохранители после проведения алкотеста, содержание этилового спирта в выдыхаемом водителем воздухе многократно превышало норму.

До этого мужчину уже дважды привлекали к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде и отказ от медицинского освидетельствования. На момент последнего задержания он уже был лишён водительских прав.

Суд приговорил Носкова к девяти месяцам лишения свободы в колонии-поселении и лишил его права управлять автомобилем ещё на два года.

Напомним, в апреле этого года военные устроили пальбу на пляже «Наутилус» в Новосибирске.