Алтайский контрактник попал в колонию за езду в пьяном виде

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Алтайский контрактник попал в колонию за езду в пьяном видеРубрика: проиcшествия
31.05.2019 10:11
Фото с сайта Министерства обороны Российской Федерации — structure.mil.ru
Ранее мужчина уже дважды привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде и отказ от медицинского освидетельствования.
Военный суд вынес приговор рядовому-контрактнику, пойманному нетрезвым за рулём автомобиля в январе 2019 года. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы военного следственного отдела СКР по Барнаульском гарнизону.
Как сообщают военные, инцидент произошёл в начале этого года, в селе Алтайском, расположенном в 250 километрах от столицы Республики Алтай.
По данным следователей, ночью 24 января полиция задержала рядового Носкова пьяным за рулём автомобиля УАЗ-315195. Как выяснили правоохранители после проведения алкотеста, содержание этилового спирта в выдыхаемом водителем воздухе многократно превышало норму.
До этого мужчину уже дважды привлекали к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде и отказ от медицинского освидетельствования. На момент последнего задержания он уже был лишён водительских прав.
Суд приговорил Носкова к девяти месяцам лишения свободы в колонии-поселении и лишил его права управлять автомобилем ещё на два года.
Напомним, в апреле этого года военные устроили пальбу на пляже «Наутилус» в Новосибирске.
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