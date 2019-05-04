Бердская фронтовичка получит жильё

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Бердская фронтовичка получит жильёРубрика: общество
31.05.2019 14:06
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Спустя четыре года бумажной волокиты и борьбы 96-летняя фронтовичка из Бердска Мария Левина доказала свою правоту.
Бердские власти признали щитовой дом 96-летней участницы Великой Отечественной войны Марии Левиной непригодным для проживания. Случилось это после четырёх лет переписки и волокиты.
Повторная комиссия, проведённая специалистами Бердска, показала, что дом, построенный в середине прошлого столетия, несмотря на первоначальное заключение о пригодности для проживания, в качестве достойного жилья всё же не годится. Строение признали аварийным. Ветерану вручили соответствующее постановление, сообщает бердская газета «Свидетель».
Теперь 96-летняя фронтовичка будет ждать положенные ей по закону 1,6 миллиона рублей на приобретение собственной квартиры. Главное, чтобы бердские власти не тянули с этим так же, как с признанием ветхого дома непригодным для проживания.
Напомним, к 74 годовщине Победы в Бердске выпустили 100-страничный сборник о местных ветеранах.
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