Бесплатно смогут погулять по зоопарку маленькие новосибирцы

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Бесплатно смогут погулять по зоопарку маленькие новосибирцыРубрика: общество
31.05.2019 12:36
Фото vk.com/novosibirsk_zoo
Акцией могут воспользоваться дошколята и школьники до 16 лет.
Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило приглашает в гости горожан с семьями. В честь Дня защиты детей новосибирцы до 16 лет смогут погулять среди белых медведей и лемуров бесплатно.
Акция пройдёт с 9:00 до 12:00 часов 1 июня. Вся программа мероприятий рассчитана с 10:00 до 20:00.
Для детей организуют мастер-классы. Юные новосибирцы смогут порисовать на мольбертах и асфальте вместе с аниматорами, освоят технику оригами и витражи в окружении сказочных персонажей, в конюшне зоопарка пройдёт конкурс причёсок пони и выставка сёдел.
Кроме этого, на празднике будут выступать городские творческие коллективы, состоятся конкурсы и награждения детей подарками.
Напомним, 29 мая в Новосибирском зоопарке родились камышовые котята.
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