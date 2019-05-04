Бесплатно смогут погулять по зоопарку маленькие новосибирцы

Фото vk.com/novosibirsk_zoo

Акцией могут воспользоваться дошколята и школьники до 16 лет.

Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило приглашает в гости горожан с семьями. В честь Дня защиты детей новосибирцы до 16 лет смогут погулять среди белых медведей и лемуров бесплатно.

Акция пройдёт с 9:00 до 12:00 часов 1 июня. Вся программа мероприятий рассчитана с 10:00 до 20:00.

Для детей организуют мастер-классы. Юные новосибирцы смогут порисовать на мольбертах и асфальте вместе с аниматорами, освоят технику оригами и витражи в окружении сказочных персонажей, в конюшне зоопарка пройдёт конкурс причёсок пони и выставка сёдел.

Кроме этого, на празднике будут выступать городские творческие коллективы, состоятся конкурсы и награждения детей подарками.

Напомним, 29 мая в Новосибирском зоопарке родились камышовые котята.