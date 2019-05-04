Благотворительный забег «Пульс добра» пройдёт 2 июня в Новосибирске

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Благотворительный забег «Пульс добра» пройдёт 2 июня в НовосибирскеРубрика: общество
31.05.2019 07:00
фото с сайта pixabay.com
Организаторы забега «Пульс добра» говорят, что «твоя мама будет тобой гордиться», а взносы пойдут на приобретение спортивной экипировки и оборудования для образования.
Апарт-отель «Рамада Новосибирск» совместно с коллегами из других подразделений «ТС Групп» проведут 2 июня благотворительный забег «Пульс добра», приуроченный к Дню защиты детей.
Цель забега – собрать средства на приобретение спортивной экипировки и оборудования для дополнительного образования воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Созвездие», находящегося по адресу Дуси Ковальчук, 384, www.sozvezdie-centr.ru.
Приглашаем жителей города всех возрастов поддержать нас в стремлении сделать мир лучше и принять участие в благотворительном забеге «Пульс добра».
✔ Дата: 2 июня
✔ Место сбора: Победы, 55, лужайка возле апарт-отеля «Рамада Новосибирск»
✔ Место проведения: от апарт-отеля по Заельцовскому бору
✔ Маршрут: 1, 3 и 5 километров
✔ Стоимость участия: 500 рублей для взрослых, дети до 14 лет бесплатно
✔ Сайт: пульсдобра.рф
В программе:
- забег
- угощения
- развлекательная программа
- аниматор
- диджей
Программа забега:
10:30-11:30 Регистрация участников и выдача стартовых пакетов по адресу: Победы, 55, лобби апарт-отеля «Рамада Новосибирск».
11:30 Открытие стартово-финишного городка. Выступление диджея. Начало работы раздевалок и камеры хранения вещей.
11:30 Показательные выступления чирлидинга. Развлекательная программа для детей: аниматор и аквагримёр.
11:40 Разминка. Детский забег от 0 до 6 лет.
12:00 Старт забега.
12:30 Показательные выступления каратистов и силового экстрима.
13:00 Награждение. Розыгрыш призов.
Почему нужно принять участие в забеге?
- Бег полезен для здоровья – пока ты бежишь, ты теряешь калории и получаешь порцию эндорфинов. Минус 500 килокалорий;
- Помощь детям – твой взнос пойдёт на приобретение спортивной экипировки и оборудования для образования.
500 рублей – это 1/2 пары кроссовок или 1/20 принтера;
- Мама будет довольна – твоя мама будет тобой гордиться. Улыбка мамы бесценна!
Партнёры благотворительного забега «Пульс добра»:
Генеральный партнёр – акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания "Обновление"» – крупнейший российский производитель лекарственных средств под торговым брендом RENEWAL, с 2001 года занимающийся разработкой и производством современных, качественных, доступных лекарственных препаратов. В портфеле компании более 100 зарегистрированных лекарственных препаратов (с учетом всех лекарственных форм и дозировок), большая часть из которых входит в «Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов».
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