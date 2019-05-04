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Благотворительный забег «Пульс добра» пройдёт 2 июня в Новосибирске

Рубрика: общество

31.05.2019 07:00

фото с сайта pixabay.com

Организаторы забега «Пульс добра» говорят, что «твоя мама будет тобой гордиться», а взносы пойдут на приобретение спортивной экипировки и оборудования для образования.

Апарт-отель «Рамада Новосибирск» совместно с коллегами из других подразделений «ТС Групп» проведут 2 июня благотворительный забег «Пульс добра», приуроченный к Дню защиты детей.

Цель забега – собрать средства на приобретение спортивной экипировки и оборудования для дополнительного образования воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Созвездие», находящегося по адресу Дуси Ковальчук, 384, www.sozvezdie-centr.ru.

Приглашаем жителей города всех возрастов поддержать нас в стремлении сделать мир лучше и принять участие в благотворительном забеге «Пульс добра».

✔ Дата: 2 июня

✔ Место сбора: Победы, 55, лужайка возле апарт-отеля «Рамада Новосибирск»

✔ Место проведения: от апарт-отеля по Заельцовскому бору

✔ Маршрут: 1, 3 и 5 километров

✔ Стоимость участия: 500 рублей для взрослых, дети до 14 лет бесплатно

✔ Сайт: пульсдобра.рф

В программе:

  • забег
  • угощения
  • развлекательная программа
  • аниматор
  • диджей

Программа забега:

10:30-11:30 Регистрация участников и выдача стартовых пакетов по адресу: Победы, 55, лобби апарт-отеля «Рамада Новосибирск».

11:30 Открытие стартово-финишного городка. Выступление диджея. Начало работы раздевалок и камеры хранения вещей.

11:30 Показательные выступления чирлидинга. Развлекательная программа для детей: аниматор и аквагримёр.

11:40 Разминка. Детский забег от 0 до 6 лет.

12:00 Старт забега.

12:30 Показательные выступления каратистов и силового экстрима.

13:00 Награждение. Розыгрыш призов.

Почему нужно принять участие в забеге? 

  1. Бег полезен для здоровья – пока ты бежишь, ты теряешь калории и получаешь порцию эндорфинов. Минус 500 килокалорий; 
  2. Помощь детям – твой взнос пойдёт на приобретение спортивной экипировки и оборудования для образования. 
    500 рублей – это 1/2 пары кроссовок или 1/20 принтера; 
  3. Мама будет довольна – твоя мама будет тобой гордиться. Улыбка мамы бесценна!

Партнёры благотворительного забега «Пульс добра»:

Генеральный партнёр – акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания "Обновление"» – крупнейший российский производитель лекарственных средств под торговым брендом RENEWAL, с 2001 года занимающийся разработкой и производством современных, качественных, доступных лекарственных препаратов. В портфеле компании более 100 зарегистрированных лекарственных препаратов (с учетом всех лекарственных форм и дозировок), большая часть из которых входит в «Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов».

630096, Станционная, 80

тел/факс: (383) 340-55-01

call-центр: 8 800 200-09-95

e-mail: info@pfk-obnovlenie.ru

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Теги: благотворительность спорт Новосибирская область дети бег жуковка

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вчера 23:01 Общество 0 Коммент.

Массовый ремонт дворов и скверов начался в Новосибирской области

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20.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кинотеатрам разрешили спрашивать паспорта при покупке билетов на фильмы 18+

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко забрали писателя Быкова в Москву

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

У психбольницы снесло крышу на Алтае

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Якутские учёные клонируют древнего жеребёнка из вечной мерзлоты

18.04.2019 Наука 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Омский «Авангард» в третий раз проиграл ЦСКА

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кидавший в пожилого мужчину камнями омский школьник опубликовал видеоизвинение

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

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