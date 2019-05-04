Депутаты новосибирского Заксобрания решили сделать ремонт многоквартирных домов прозрачнее

фото предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Новосибирской области

Руководитель фонда, организующего ремонт домов в Новосибирске, будет назначаться по конкурсу; контролировать фонд будет государственная жилищная инспекция.

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области на сессии 30 мая приняли ряд серьёзных поправок в закон о капитальном ремонте многоквартирных домов. С ними, убеждены народные избранники, деятельность организующего ремонт фонда должна стать более прозрачной. Руководитель фонда будет назначаться по конкурсу, а контролировать эту организацию станет государственная жилищная инспекция.

Поправка в программу капремонта о включении работ по утеплению фасадов домов волновала депутатов больше всего. Они отмечали, что данная проблема крайне актуальна, но вместе этим выражали сомнение, что поправку примут во втором чтении. Дело в том, что такие сверхкомплектные работы потенциально могут спровоцировать рост тарифа. Поэтому новосибирские законодатели ещё не раз обсудят все «против» и «за» перед принятием окончательного решения.

Поправки сегодня принимаются в первом чтении, а окончательное решение по ним мы примем в середине июня. Пока всё относительно – пятьдесят на пятьдесят, так как вопрос действительно сложный. Палка о двух концах: или программа удлинится на несколько лет, или взносы за капительный ремонт подскочат. В первую очередь мы следим, чтобы изменения не били по жителям», – уточнил заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Законодательного собрания Новосибирской области Дмитрий Козловский.

Также на прошедшей сессии депутаты внесли поправки в закон об особо охраняемых природных территориях. Этот проект очень заинтересовал общественников и экологов. Они активным образом участвовали в разработке этого документа, в результате перечень охраняемых территорий заметно увеличился. В него вошли природные парки, заказники, памятники, дендрологические и ботанические сады, рекреационные зоны регионального и местного значения. Таким образом, на этих территориях теперь нельзя применять ядохимикаты. Более того, новосибирские депутаты и экологические активисты договорились о продолжении совместной работы.

«Пожеланий у наших коллег из общественности по этому вопросу с точки зрения науки, экологии, конечно, больше, чем мы внесли. Например, растения из Красной книги и так далее – там много тонкостей профессиональных. Вчера у меня на приёме мы договорились, что продолжим проработку вопроса и подготовку изменений в этот закон», – отметил председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

Напомним, в апреле депутаты Заксобрания решили защитить Новосибирск от перезонирования.