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Дикие кабаны перекрыли омскую трассу

Рубрика: общество

31.05.2019 13:26

фото со страницы «Жесть Омска» в социальной сети «ВКонтакте»

Жители Омской области обсуждают в сети появление на одной из трасс региона семейства диких кабанов.

Автомобилисты, которые двигались по трассе Тюкалинск – Большие Уки в Омской области, вынуждены были экстренно остановиться. На дорогу вышло стадо диких кабанов. В составе семьи, по подсчётам очевидцев, не меньше 20 особей. Вместе с взрослыми кабанами бегают и молодые поросята.

Люди не стали беспокоить животных, и кабаны спокойно ушли в лес. Если бы самцы почувствовали опасность, встреча могла окончиться печально. Известны тысячи случаев, когда обороняющиеся кабаны нападают на людей.

Напомним, в начале мая жители Томской области встретили бегущих по дороге лося и медведя.

 

Теги: Омская область дикие животные

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Страшная авария на трассе Кузбасса: два человека погибли

сегодня 15:19 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 15:09 Политика 0 Коммент.

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сегодня 13:38 Общество 0 Коммент.

Дикие кабаны перекрыли омскую трассу

сегодня 13:26 Общество 0 Коммент.

Наталья Пинус заявила о готовности к борьбе за кресло мэра Новосибирска

сегодня 13:15 Политика 0 Коммент.

Депутаты новосибирского Заксобрания решили сделать ремонт многоквартирных домов прозрачнее

сегодня 13:02 Общество 0 Коммент.

Строительный кран рухнул на детский сад в Кузбассе

сегодня 12:49 Хроника 0 Коммент.

Бесплатно смогут погулять по зоопарку маленькие новосибирцы

сегодня 12:36 Общество 0 Коммент.

Двоечник получил срок за вымогательство в колледже под Новосибирском

сегодня 12:21 Хроника 0 Коммент.

Послал на три буквы сотрудника ГИБДД новосибирский депутат

сегодня 12:12 Общество 0 Коммент.

Водитель Honda Integra врезался в дерево и погиб под Новосибирском

сегодня 11:46 Хроника 0 Коммент.

Спасатели вытащили мужчину без сознания из автомобиля в Новосибирске

сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

Гнездо с живой трясогузкой вновь обнаружили под капотом машины в Новосибирской области

сегодня 11:02 Общество 0 Коммент.

Погода на Алтае на выходных: дожди и грозы

сегодня 10:51 Общество 0 Коммент.

В МАК назвали причины авиакатастрофы SSJ100 в Шереметьево

сегодня 10:39 Общество 0 Коммент.

Школьница умерла во время сдачи ЕГЭ

вчера 13:13 Общество 0 Коммент.

Москвичка обиделась на McDonald’s из-за схожести его логотипа с большой грудью

04.05.2019 Общество 0 Коммент.

Прилучный опубликовал первый тизер к сериалу «В клетке»

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Сократить рабочую неделю для женщин предложил губернатор Кемеровской области

21.04.2019 Общество 0 Коммент.

Хоккеисты ЦСКА обыграли омский «Авангард» и впервые завоевали Кубок Гагарина

20.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кинотеатрам разрешили спрашивать паспорта при покупке билетов на фильмы 18+

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко забрали писателя Быкова в Москву

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

У психбольницы снесло крышу на Алтае

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Якутские учёные клонируют древнего жеребёнка из вечной мерзлоты

18.04.2019 Наука 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Омский «Авангард» в третий раз проиграл ЦСКА

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кидавший в пожилого мужчину камнями омский школьник опубликовал видеоизвинение

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Сквер на месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове будет больше

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Дмитрий Быков впал в кому в больнице в Уфе

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Александра Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

17.04.2019 Хроника 0 Коммент.

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17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Высокопоставленного сотрудника генконсульства Польши в Иркутске выдворили из России

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