Дикие кабаны перекрыли омскую трассу

фото со страницы «Жесть Омска» в социальной сети «ВКонтакте»

Жители Омской области обсуждают в сети появление на одной из трасс региона семейства диких кабанов.

Автомобилисты, которые двигались по трассе Тюкалинск – Большие Уки в Омской области, вынуждены были экстренно остановиться. На дорогу вышло стадо диких кабанов. В составе семьи, по подсчётам очевидцев, не меньше 20 особей. Вместе с взрослыми кабанами бегают и молодые поросята.

Люди не стали беспокоить животных, и кабаны спокойно ушли в лес. Если бы самцы почувствовали опасность, встреча могла окончиться печально. Известны тысячи случаев, когда обороняющиеся кабаны нападают на людей.

Напомним, в начале мая жители Томской области встретили бегущих по дороге лося и медведя.