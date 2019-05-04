Дикие кабаны перекрыли омскую трассу

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Дикие кабаны перекрыли омскую трассуРубрика: общество
31.05.2019 13:26
фото со страницы «Жесть Омска» в социальной сети «ВКонтакте»
Жители Омской области обсуждают в сети появление на одной из трасс региона семейства диких кабанов.
Автомобилисты, которые двигались по трассе Тюкалинск – Большие Уки в Омской области, вынуждены были экстренно остановиться. На дорогу вышло стадо диких кабанов. В составе семьи, по подсчётам очевидцев, не меньше 20 особей. Вместе с взрослыми кабанами бегают и молодые поросята.
Люди не стали беспокоить животных, и кабаны спокойно ушли в лес. Если бы самцы почувствовали опасность, встреча могла окончиться печально. Известны тысячи случаев, когда обороняющиеся кабаны нападают на людей.
Напомним, в начале мая жители Томской области встретили бегущих по дороге лося и медведя.
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