Двоечник получил срок за вымогательство в колледже под Новосибирском

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Отчисленный из учебного заведения подросток решил «трясти» сверстников; подсудимый смог помириться с одним из потерпевших.

Подросток из города Болотное ответил за случаи вымогательства у сверстников под угрозой насилия в Новосибирской области. Сегодня прокуратура Болотнинского района сообщила подробности приговора районного суда.

Согласно материалам дела, инцидент произошёл 16 июня 2018 года вечером на вокзале железнодорожной станции Болотное. По данным прокуратуры, 16-летний подсудимый подошёл к сверстнику и начал требовать 3 тысячи рублей под угрозой насилия. Потерпевший смог скрыться, но через несколько часов подсудимый приехал к нему домой вызвал на улицу и повторил требования, сопроводив ударом в голову.

Второй эпизод произошёл утром 1 ноября прошлого года в одном из учебных заведений Болотного. Подсудимый подошёл к сверстнику и потребовал у него 3 тысячи рублей, но силу применять не стал.

«По второму эпизоду обвиняемый был оправдан в связи с примирением сторон. По первому обвинению в вымогательстве подросток частично признал вину, вчера суд назначил два года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Приговор в законную силу не вступил», – прокомментировала Сиб.фм помощник прокурора Болотнинского района Наталья Романова.

По словам гособвинителя, подросток ранее не был судим, но характеризовался отрицательно по месту учёбы – был отчислен за прогулы и неуспеваемость.

Напомним, на днях толпа молодёжи избила депутата в Новосибирской области.