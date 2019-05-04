Эксперты обсудили будущее российского такси без водителя и на газе

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Тематические сессии прошли в Новосибирске в рамках конференции «Современное такси. Мнение рынка».

Новосибирск стал площадкой VI Международной конференции «Современное такси. Мнение рынка». Она была включена программу Сибирского транспортного форума – 2019.

Руководители таксопарков, топ-менеджеры служб заказа такси, эксперты из более чем 50 городов России встретились, чтобы обсудить перспективные и проблемные для отрасли задачи.

В рамках пленарного заседания «Развитие беспилотного такси в мире. Угрозы рынку труда» участники конференции говорили об открывающихся возможностях, связанных с автоматизированным управлением.

Кроме того, на повестке дня поднимался вопрос перехода такси на метан. В рамках доклада «Газификация таксомоторного флота: возможности и вызовы» эксперты отметили, что отказ от бензина позволит решить сразу две важные задачи: сократить вредные выбросы в окружающую среду и снизить расходы на топливо.

Все два дня конференции, 23 и 24 мая, для её участников работала зона с бесплатной юридической и финансовой консультацией от экспертов Общественного Совета по развитию такси в регионах РФ.

Прошёл ряд панельных дискуссий. Одна из них была посвящена правовому статусу самозанятых граждан в такси.

Напомним, 23 мая стало известно, что новосибирцы вошли в десятку самых скупых на чаевые таксистам горожан.