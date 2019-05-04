Гнездо с живой трясогузкой вновь обнаружили под капотом машины в Новосибирской области

Фото Константина Огнева

Уже пять лет птица высиживает яйца возле двигателя КамАЗа; для новосибирских водителей трясогузка стала родной.

Пятый выводок птенцов собирается высидеть трясогузка под капотом КамАЗа новосибирского водителя. В предыдущие годы вылуплялось по три птенца.

«Птицу не пугает гул заводящегося и работающего мотора. Я не знаю, всегда ли она в гнезде или летит рядом с машиной, когда она едет. Но когда капот открываем, трясогузка всегда уже на месте», – рассказал сайту «Бердск Онлайн» коллега водителя КамАЗа с необычной постоялицей Константин Огнев.

Мужчины рассказали, что регулярно подкармливают птицу специальным кормом, который покупают в магазинах рыболовных товаров. Также они признались, что очень привязались к своей трясогузке и даже шутят, что за птенцов потом водителю КамАЗа придётся платить алименты.

Народная примета гласит, что трясогузка гнездится только там, где чувствует положительную энергетику. Пока птица живёт возле дома человека, то у него в жизни всё будет благополучно.

Напомним, в мае трясогузка свила гнездо под капотом Infiniti в Новосибирске.