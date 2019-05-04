Губернатор Андрей Травников проинспектировал новый МФЦ в Кировском районе Новосибирска

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Как организованы процесс обслуживания клиентов и система оценки качества услуг? Губернатор Новосибирской области сегодня посмотрел, как работает новый МФЦ «Кировский».

Кировский район оставался единственным в Новосибирске, где до последнего времени не было многофункционального центра. С апреля в Кировском районе МФЦ начал работать в тестовом режиме. Уже заметно, что доступность услуг расширяется.

«Приятно, что за год с небольшим мы сделали такой широкий шаг. Еще в начале 2018 года мы обсуждали проблему – многие филиалы не укладывались в нормативное время ожидания – 15 минут. И тогда принимали организационные, технические и финансовые решения. Самое главное – это принесло результат. Сегодня онлайн убедились, что даже в самом загруженном филиале среднее время ожидания составляет чуть более 16 минут. И приятно слушать коллег, которые бьются за секунды, для того, чтобы снизить время ожидания своих клиентов», – отметил губернатор Андрей Травников.

В системе МФЦ используется искусственный интеллект – робот «Николай». Его присутствие резко повысило процент дозвона до горячей линии. Существует мобильное приложение. Благодаря ему стало возможно оперативно получать услуги Росреестра, самостоятельно знакомиться с движением документов или получать уведомления.

Губернатор отметил, что регион не остановится в совершенствовании системы МФЦ. По необходимости будет увеличиваться количество окон. Кстати, в этом году МФЦ в наукограде Кольцово уже увеличил площади – переехал в более просторное помещение и может принимать большее количество людей.

В ближайшее время в МФЦ будут создаваться сервисы для бизнеса, пакетно оказываться услуги для предпринимателей и юридических лиц.

Те наработки, которые уже внедрены в МФЦ, сегодня переносятся в другие сферы: здравоохранение, ЖКХ. Сфера здравоохранения по цифровизации в этом году – приоритетное направление. Заниматься налаживанием электронных сервисов будут целенаправленно. Для этого приобретут дополнительное оборудование для создания резервных сервисных мощностей.

В ходе посещения МФЦ губернатору доложили о мерах, принятых после сбоя в работе сайта многофункционального центра. Ресурсы МФЦ, система контакт-центра и сайт оперативно перенесены в центр обработки данных Правительства Новосибирской области. Сбой не затронул работу системы оказания услуг, электронную очередь, приём заявителей осуществлялся в штатном режиме.

Андрей Травников отметил, что в этом году в области будут продвигать электронные, дистанционные услуги, когда можно решать какие-то жизненные ситуации, не посещая МФЦ. В частности, это так называемые «суперуслуги» – по которым решение принимается без участия человека. В этом году на эту технологию будет переведено минимум пять услуг – выдача охотничьих билетов, охотничьих разрешений, разрешительных документов для такси, аннулирование таких разрешений и выдача документов для получения пособий на первого родившегося ребенка.

Напомним, накануне губернатор Травников назвал новым этапом развития Новосибирской агломерации проект «Академгородок 2.0».