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Клумбу с коноплёй нашли в Красноярске

Рубрика: общество

31.05.2019 13:03

фото со страницы Егора Фролова в социальной сети «ВКонтакте»

Фотографии необыкновенной для города растительности в сеть выложил житель Красноярска.

Наркосодержащую клумбу обнаружили красноярцы в новом сквере 1-го Северного микрорайона. Вместо цветов и газонной травы в цветнике взошла конопля. Фотографиями поделился в сети житель Красноярска, сотрудник общественной палаты города – Егор Фролов.

«Вот и травка взошла в новом сквере. Как вам такое благоустройство?» – подписал свой пост автор фото.

«Ну, хоть какая то зелень, и то радует уже», – комментируют снимки подписчики.

Напомним, накануне Сиб.фм рассказал о том, что в Камне-на-Оби центральную клумбу города засадили коноплёй. Ни в Алтайском крае, ни в Красноярске на запрещённое растение не было никакой реакции со стороны правоохранителей.

 

Теги: Красноярский край конопля озеленение

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Стала известна причина остановки новосибирского метро

сегодня 15:22 Хроника 0 Коммент.

Страшная авария на трассе Кузбасса: два человека погибли

сегодня 15:19 Хроника 0 Коммент.

Виктор Толоконский готов консультировать участников выборов мэра

сегодня 15:09 Политика 0 Коммент.

Бердская фронтовичка получит жильё

сегодня 14:06 Общество 0 Коммент.

Коллекторы требуют банкротства новосибирского ритейлера Евгения Насоленко

сегодня 13:50 Общество 0 Коммент.

Эксперты обсудили будущее российского такси без водителя и на газе

сегодня 13:42 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирский дизайнер создаёт игру о выживании с ангарским «маньяком»

сегодня 13:38 Общество 0 Коммент.

Дикие кабаны перекрыли омскую трассу

сегодня 13:26 Общество 0 Коммент.

Наталья Пинус заявила о готовности к борьбе за кресло мэра Новосибирска

сегодня 13:15 Политика 0 Коммент.

Депутаты новосибирского Заксобрания решили сделать ремонт многоквартирных домов прозрачнее

сегодня 13:02 Общество 0 Коммент.

Строительный кран рухнул на детский сад в Кузбассе

сегодня 12:49 Хроника 0 Коммент.

Бесплатно смогут погулять по зоопарку маленькие новосибирцы

сегодня 12:36 Общество 0 Коммент.

Двоечник получил срок за вымогательство в колледже под Новосибирском

сегодня 12:21 Хроника 0 Коммент.

Послал на три буквы сотрудника ГИБДД новосибирский депутат

сегодня 12:12 Общество 0 Коммент.

Водитель Honda Integra врезался в дерево и погиб под Новосибирском

сегодня 11:46 Хроника 0 Коммент.

Спасатели вытащили мужчину без сознания из автомобиля в Новосибирске

сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

Гнездо с живой трясогузкой вновь обнаружили под капотом машины в Новосибирской области

сегодня 11:02 Общество 0 Коммент.

Погода на Алтае на выходных: дожди и грозы

сегодня 10:51 Общество 0 Коммент.

В МАК назвали причины авиакатастрофы SSJ100 в Шереметьево

сегодня 10:39 Общество 0 Коммент.

Школьница умерла во время сдачи ЕГЭ

вчера 13:13 Общество 0 Коммент.

Москвичка обиделась на McDonald’s из-за схожести его логотипа с большой грудью

04.05.2019 Общество 0 Коммент.

Прилучный опубликовал первый тизер к сериалу «В клетке»

27.04.2019 Культура 0 Коммент.

Сократить рабочую неделю для женщин предложил губернатор Кемеровской области

21.04.2019 Общество 0 Коммент.

Хоккеисты ЦСКА обыграли омский «Авангард» и впервые завоевали Кубок Гагарина

20.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кинотеатрам разрешили спрашивать паспорта при покупке билетов на фильмы 18+

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко забрали писателя Быкова в Москву

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

У психбольницы снесло крышу на Алтае

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Якутские учёные клонируют древнего жеребёнка из вечной мерзлоты

18.04.2019 Наука 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Омский «Авангард» в третий раз проиграл ЦСКА

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кидавший в пожилого мужчину камнями омский школьник опубликовал видеоизвинение

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Сквер на месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове будет больше

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Дмитрий Быков впал в кому в больнице в Уфе

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Александра Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

17.04.2019 Хроника 0 Коммент.

Закон о суверенном интернете не одобряет почти половина россиян

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Высокопоставленного сотрудника генконсульства Польши в Иркутске выдворили из России

17.04.2019 Политика 0 Коммент.

Директора школы в Белово за слово «дебил» в адрес ученика оставили без премии

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

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