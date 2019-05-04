Клумбу с коноплёй нашли в Красноярске

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Клумбу с коноплёй нашли в КрасноярскеРубрика: общество
31.05.2019 13:03
фото со страницы Егора Фролова в социальной сети «ВКонтакте»
Фотографии необыкновенной для города растительности в сеть выложил житель Красноярска.
Наркосодержащую клумбу обнаружили красноярцы в новом сквере 1-го Северного микрорайона. Вместо цветов и газонной травы в цветнике взошла конопля. Фотографиями поделился в сети житель Красноярска, сотрудник общественной палаты города – Егор Фролов.
«Вот и травка взошла в новом сквере. Как вам такое благоустройство?» – подписал свой пост автор фото.
«Ну, хоть какая то зелень, и то радует уже», – комментируют снимки подписчики.
Напомним, накануне Сиб.фм рассказал о том, что в Камне-на-Оби центральную клумбу города засадили коноплёй. Ни в Алтайском крае, ни в Красноярске на запрещённое растение не было никакой реакции со стороны правоохранителей.
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