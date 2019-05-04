Коллекторы требуют банкротства новосибирского ритейлера Евгения Насоленко

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Братья Евгений и Виталий Насоленко занимаются в Новосибирске развитием продуктовых сетей.

Арбитражный суд Новосибирской области начал процедуру банкротства ритейлера Евгения Насоленко. Заявление на бизнесмена подало коллекторское агентство «Брокер-консалт», сообщает издание «Коммерсантъ».

Агентство указало, что у Евгения Насоленко есть просроченная задолженность на сумму 228,9 миллиона рублей.

Известно, что братья Евгений и Виталий Насоленко занимаются развитием продуктовых сетей «Добрянка», «Бахетле», «Универсам удачных покупок», «Лидер экономии» и «Супермаркет плюс».

Также на этой неделе по заявлению коллекторского агентства «Брокер-консалт» в отношении Александра Слободчикова, который являлся соучредителем компании «Новые торговые сети» вместе с братьями Насоленко, ввели процедуру реализации имущества на шесть месяцев. Ему предъявили задолженность в 780 млн рублей.

Напомним, в мае 2019 года стало известно, что банкроты перечислили в бюджет Новосибирской области почти 530 миллионов рублей.