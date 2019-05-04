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Кондуктор троллейбуса избила девушку в Новосибирске

Рубрика: общество, проиcшествия

31.05.2019 11:59

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Молодая жительница Новосибирска заступилась за пассажирку в салоне троллейбуса и получила побои от кондуктора; Сиб.фм отправил запросы в полицию и мэрию.

Жительница Новосибирска получила побои в результате ссоры с кондуктором троллейбуса. Об этом сама пострадавшая написала в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте». 

Как следует из сообщения, инцидент произошёл 20 мая около 9:30. 

Пострадавшая девушка села в троллейбус № 13 (регистрационный номер 1308) на «Речном вокзале». На этой станции автобус простоял около семи минут, а затем доехал до «Автовокзала» и простоял примерно столько же – пассажиры троллейбуса стали возмущаться. Одна из женщин обратилась к кондуктору с вопросом «Почему такие долгие остановки?», на что та ответила грубым советом – ездить на такси, если что-то не нравится. 

Как рассказывает автор поста, пассажир попросила кондуктора быть вежливее, но её это лишь разозлило – она стала толкаться.

Девушка, ставшая очевидицей конфликта, не удержалась в стороне и заступилась за женщину, рискнувшую поспорить с билетёром. По её словам, дальнейшие действия кондуктора до сих пор заставляют её находиться в шоковом состоянии: кондуктор схватила её за шею и стала бить. Другие пассажиры оттащили агрессивную женщину. Из кабины управления троллейбусом вышел водитель. Девушка попросила его назвать имя и фамилию кондуктора, но тот ответил отказом. 

После этого автор поста вышла на остановке «Дом Ленина» и, по её словам, вызвала полицию. Правоохранители посоветовали пострадавшей обратиться в больницу и снять побои, что и было сделано. 

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области не смогли дать оперативный комментарий по данному инциденту, но пояснили, что сейчас информация уточняется. 

Также Сиб.фм направил официальный запрос в пресс-службу мэрии города Новосибирска. Комментировать ситуацию в мэрии не стали, сославшись на отсутствие информации.

Напомним, в мае этого года пассажиры толкали троллейбус в Калининском районе Новосибирска.

 

Теги: насилие происшествия Новосибирск троллейбус

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