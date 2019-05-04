Многодетного отца из Новосибирска будут судить за заказ анаболиков

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31.05.2019 16:33
Фото с pixabay.com
Полицейские задержали новосибирца, когда тот пришёл в почтовое отделение забирать посылку.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении отца пятерых детей из Новосибирска, который решил увеличить массу своего тела. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Кировского района Новосибирска.
Предварительное следствие установило, что 8 марта 2019 года мужчина решил через интернет приобрести у неизвестного, который находился на территории Республики Беларусь, сильнодействующее вещество для увеличения мышечной массы своего тела.
Позже он оплатил покупку вещества безналичным способом и стал отслеживать товар через сайт «Почты России». Посылка пришла в почтовое отделение Кировского района 19 марта, а вечером 21 марта мужчина пришёл её забирать. Там его и задержали сотрудники правоохранительных органов.
Теперь многодетного отца обвиняют в контрабанде, мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, в феврале 2019 года стало известно, что женщина продавала опасные для здоровья БАДы в фитнес-клубе Новосибирска.
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