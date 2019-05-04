Наркотический флешмоб: в сети появились съёмки ещё одной конопляной улицы в Сибири

скриншот и видео со страницы «Подслушано Гурьевск» в социальной сети «ВКонтакте»

Житель Гурьевска Кемеровской области выложил в сеть видео, на котором заснята главная городская улица, сплошь засеянная коноплёй.

Видео с главной улицы Гурьевска появилось в сети. На протяжении большого участка улицы Ленина на газонах взошла конопля.

«Где берут землю для того, чтобы отсыпать газоны?» – удивляется автор видео.

За последние два дня это уже третий случай, когда жители сибирских городов выкладывают в сеть фотографии и видеозаписи наркотических клумб и газонов.

Сегодня житель Красноярска показал наркотическую территорию 1-го Северного микрорайона.

Напомним, накануне Сиб.фм рассказывал о клумбе конопли, расположившейся на главной площади Камня-на-Оби.