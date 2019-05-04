Наталья Пинус заявила о готовности к борьбе за кресло мэра Новосибирска

Фото со страницы Натальи Пинус в Facebook

Свое окончательное решение депутат горсовета Новосибирска должна сообщить через 10 дней.

Депутат горсовета Наталья Пинус сообщила на своей странице в Facebook, что готова побороться на кресло мэра Новосибирска. Однако пока она не даёт окончательного ответа о своём участии в сентябрьских выборах.

«Да, действительно, в настоящее время я всерьёз прорабатываю этот вопрос. Ко мне обращаются разные люди, много людей. Говорят, что надо идти. Я готова к борьбе за кресло мэра Новосибирска. У меня есть понимание, что сегодня нужно делать в городском управлении. Какие нужны изменения. У меня есть базовое понимание, как и с кем претворять эти изменения в жизнь», – пишет Наталья Пинус.

Кроме того, депутат объясняет, почему не даёт сейчас окончательного ответа и не начинает борьбу. Для ведении предвыборной кампании нужно иметь достаточно ресурсов, а также хорошую команду, которая будет работать на выборах.

«Надо решить: независимое выдвижение или выдвижение от партии. При первом есть серьёзный риск, что собранные подписи не будут приняты. При выдвижении от партии нужно достигнуть совпадения позиций по ряду важных вопросов, без которого сотрудничество невозможно. Я полагаю, в течение ближайших десяти дней это будет проработано», – добавляет депутат.

Напомним, в мае 2019 года новосибирцы назвали двух «родных» кандидатов в мэры Новосибирска.