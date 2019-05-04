Новосибирец сядет на четыре года за неделю телефонного мошенничества

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Мужчина звонил жителям сельских районов из Новосибирска по два-три раза в день; на обман «купились» только четверо из 18 человек.

Житель Новосибирска ответил за 22 обманных телефонных звонка жителям сельских районов. Сегодня прокуратура Томской области сообщила о суровом приговоре по статьям о мошенничестве со значительным ущербом.

Согласно материалам дела, 40-летний новосибирец решил обманывать жителей сельских районов Томской области по классической схеме. Как установили следователи, с 17 по 23 января этого года подсудимый названивал томичам из своей квартиры в Новосибирске и сообщал, что их родственники попали в беду. Якобы для помощи нужна была немаленькая сумма, которые нужно было перечислить звонившему.

Четверо из 22 жертв телефонного обмана перечислили 85 тысяч рублей подсудимому. По данным прокуратуры, новосибирец ждал ещё 300 тысяч рублей от остальных 18 человек, но они вовремя раскрыли обман.

Обвиняемый полностью признал свою вину, однако гособвинитель нашёл рецидив в его преступлениях. С учётом этих обстоятельств Колпашевский районный суд назначил обвиняемому четыре с половиной года в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, в середине мая телефонных мошенников задержали в Новосибирске.