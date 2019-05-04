Новосибирская прокуратура оштрафовала владельца автомастерской

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Новосибирская прокуратура оштрафовала владельца автомастерскойРубрика: общество, проиcшествия
31.05.2019 15:43
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Местный предприниматель отапливал помещения автомойки на своём СТО при помощи печи; правоохранители оштрафовали мужчину за вред, который он приносил окружающей среде.
Прокуратура вынесла постановление владельцу станции техобслуживания в Акатуйском микрорайоне – устранить вредное для окружающей среды воздействие его отопительной системы, которой он пользовался в зимнее время. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры Новосибирской области.
Как ранее выявили сотрудники прокуратуры, зимой предприниматель использовал на своей станции печную отопительную систему, трубы этой отопительной системы выбрасывали в окружающую среду большое количество вредных веществ. Попыток снизить объём загрязняющих веществ мужчина не предпринимал, а также не проводил регистрацию своей СТО в надзорных органах как предприятия, оказывающего негативное влияние на природу.
Также по результатам проверки прокуратура оштрафовала владельца стоянки на 32 тысячи рублей за несоблюдение экологических норм.
Напомним, в мае этого года губернатор Новосибирской области проверил экологическую обстановку в Искитиме.
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