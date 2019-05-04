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Новосибирский дизайнер создаёт игру о выживании с ангарским «маньяком»

Рубрика: общество

31.05.2019 13:38

Фото Михаила Житова

Главный герой живёт в хрущёвке Ангарска, затем попадает в Иркутск и Новосибирск; разработчики ждут пожеланий от новосибирцев.

Команда сибирских разработчиков с новосибирским 3D-моделлером создаёт игру про изнанку реальности сибирских городов. Сегодня автор проекта Introspection 2020 Михаил Житов из Ангарска рассказал Сиб.фм о начале разработки.

Виртуальный мир игры «Introspection 2020» будет основан на реально существующих локациях из Ангарска, Иркутска и Новосибирска, также игрок увидит граффити, баннеры и другие отсылки к сибирским городам. По замыслу разработчиков, упор сделан на геймплей, сама игра делится на реальность и сны. 

Реальность – небольшая, но открытая для свободного перемещения и развивающаяся по мере прохождении игры локация, в которой живёт главный герой в самом обычном городе, в самой обычной хрущёвке. Оживлённая территория, дворы, магазинчики, бабушки у подъезда и так далее. В команде игры работает 3D-дизайнер из Новосибирска, который делает особый упор на объекты малых архитектурных форм, техники и некоторые растения. 

«Каких-то масштабных локаций, как, например, целые улицы или уникальные достопримечательности, не создавали. Упор был сделан на спальные районы, которые практически в любом городе России и СНГ очень похожи между собой, чтобы житель абсолютно любого города мог воспринимать мир игры как свою окружающую реальность, для максимального погружения в атмосферу игры. Пока образ городских районов виртуального мира игры Introspection 2020 является сборным со всех городов, но если аудитория посчитает, что было бы интересно добавить более узнаваемые места Новосибирска, а у нашей команды хватит на это ресурсов, мы обязательно сделаем. Может, даже устроим конкурс с голосованием», – рассказал Сиб.фм автор проекта Introspection 2020 Михаил Житов.

Всё начинается, когда герой в очередной раз погружается в сон. Прыжок можно совершить несколькими способами. Например, через «осколок» – особый предмет, выпавший из пространства определённого сна.

«Вот вы взяли в руку необычную статуэтку и попали в запертую комнату, берёте разноцветную пуговицу и оказываетесь посреди городского парка с сумасшедшим клоуном-убийцей. Место, где вы окажетесь, может быть болотом со странными существами или весёлым праздником. Вы даже можете оказаться в закрытом гробу с истлевшим телом. Выбирайтесь, выживайте, ищите! У каждого из нас есть причина в очередной раз совершать прыжок, и скоро вы её поймёте», – сообщил Сиб.фм Михаил Житов.

Игра выйдет в жанре survival horror. Первые скриншоты игры соответствуют 13-му микрорайону города Ангарска, где в 2008 году поймали маньяка-педофила Алексея Кутенкова. Также город стал известен на весь мир историей «ангарского маньяка» Михаила Попкова, совершившего 77 убийств женщин с 1992 по 2010 годы. 

«Никаких отсылок к реальным трагедиям не будет – категорически! Всё происходящее в игре будет вымыслом и порождением ночных кошмаров», – уточнил разработчик Михаил Житов.

Команда «Introspection 2020» намерена выкладывать новые локации в группе «ВКонтакте» и ждёт обратной связи. 

Напомним, на днях разработчик рассказал Сиб.фм, что собирает тайные места Новосибирска в приложение для туристов. 

 

Теги: IT урбанистика убийство игры

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19.04.2019 Общество 0 Коммент.

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19.04.2019 Общество 0 Коммент.

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18.04.2019 Общество 0 Коммент.

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18.04.2019 Наука 0 Коммент.

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18.04.2019 Общество 0 Коммент.

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