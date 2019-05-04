Новосибирским второклассникам предложили исследовать чудеса святой воды

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Новосибирским второклассникам предложили исследовать чудеса святой водыРубрика: общество
31.05.2019 09:49
Фото с сайта "Сибирь. Реалии"
«Чудеса святой воды» оказались в секции о здоровье в одном ряду с темами «Влияние йода на здоровье человека» и «Биологические ритмы и режим дня».
Второклассникам СОШ № 120 Новосибирска предложили изучить чудеса святой воды, сообщает «Сибирь.Реалии».
Фотография со списком заданий была опубликована в социальных сетях. Тема «Чудеса святой воды» занесена в секцию «Здоровый образ жизни и безопасность» как возможный объект исследовательской работы учеников на лето.
Учительница начальных классов школы № 120 Марина Ельцова рассказала, что данная тема попала в список возможных задач, потому что ранее кто-то из школьников уже изучал её и проводил по ней исследования.
«Я сейчас согласна, может быть, это неэтично такую тему брать, но дети такую тему брали когда-то… Я не настаиваю, чтобы мои ученики брали именно эти темы, это только примеры», – прокомментировала ситуацию Ельцова.
На вопрос журналистов о том, какое отношение чудеса святой воды имеют к здоровому образу жизни, преподаватель заявила, что не может точно сказать, к чему это имеет отношение. Более того, она предположила, что никто из её учеников не выберет именно эту тему для исследования.
Напомним, 20 мая дети отравились в школе в Новосибирской области.
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