Новосибирским второклассникам предложили исследовать чудеса святой воды

Фото с сайта "Сибирь. Реалии"

«Чудеса святой воды» оказались в секции о здоровье в одном ряду с темами «Влияние йода на здоровье человека» и «Биологические ритмы и режим дня».

Второклассникам СОШ № 120 Новосибирска предложили изучить чудеса святой воды, сообщает «Сибирь.Реалии».

Фотография со списком заданий была опубликована в социальных сетях. Тема «Чудеса святой воды» занесена в секцию «Здоровый образ жизни и безопасность» как возможный объект исследовательской работы учеников на лето.

Учительница начальных классов школы № 120 Марина Ельцова рассказала, что данная тема попала в список возможных задач, потому что ранее кто-то из школьников уже изучал её и проводил по ней исследования.

«Я сейчас согласна, может быть, это неэтично такую тему брать, но дети такую тему брали когда-то… Я не настаиваю, чтобы мои ученики брали именно эти темы, это только примеры», – прокомментировала ситуацию Ельцова.

На вопрос журналистов о том, какое отношение чудеса святой воды имеют к здоровому образу жизни, преподаватель заявила, что не может точно сказать, к чему это имеет отношение. Более того, она предположила, что никто из её учеников не выберет именно эту тему для исследования.

Напомним, 20 мая дети отравились в школе в Новосибирской области.