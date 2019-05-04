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Новосибирцы признались в любви к Москве, несмотря на стереотипы

Рубрика: общество

31.05.2019 08:32

Фото с сайта pixabay.com

Ярыми противниками москвичей оказались екатеринбуржцы; почти две трети опрошенных новосибирцев хотят переехать в Москву.

Новосибирск занял последнее место в рейтинге горожан, которые не любят Москву. Вчера маркетинговое агентство Zoom Market опубликовало результаты опроса на своём сайте.

Опрос проводился в 12 городах РФ, исследователи лично опросили ровно 1440 человек. Выяснилось, что больше всего Москву и её стереотипы не любят в Екатеринбурге, затем – в Санкт-Петербурге, на третьем месте оказалась Казань.

Маркетологи уверены – больше всего Москву и москвичей за следующие тезисы: все деньги страны в Москве (56 %), москвичи высокомерные и слишком высокого о себе мнения (24 %), москвичи ленивые и не хотят работать (12 %), москвичи не любят людей из других регионов (8 %). 

При этом переехать в Москву насовсем или надолго хотят 67 % опрошенных, в основном – из-за «новых возможностей».

«Эти стереотипы навязывают сериалы, видеоблоги и страницы в социальных сетях, в которых показана "красивая жизнь". Приезжайте в Москву и вы убедитесь, что в столице живут хорошие и добрые люди, как и в других регионах РФ», – сообщил коммерческий директор Zoom Market Андрей Штыров.

Напомним, в апреле Новосибирск опередил Москву и возглавил топ городов России по востребованности IT-специалистов.

 

Теги: миграция мифы рейтинги Москва

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вчера 17:00 Общество 0 Коммент.

Четверо детей покалечились на батуте в Бурятии

вчера 16:59 Хроника 0 Коммент.

Школьница умерла во время сдачи ЕГЭ

вчера 13:13 Общество 0 Коммент.

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20.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кинотеатрам разрешили спрашивать паспорта при покупке билетов на фильмы 18+

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко забрали писателя Быкова в Москву

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

У психбольницы снесло крышу на Алтае

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Якутские учёные клонируют древнего жеребёнка из вечной мерзлоты

18.04.2019 Наука 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Омский «Авангард» в третий раз проиграл ЦСКА

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кидавший в пожилого мужчину камнями омский школьник опубликовал видеоизвинение

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Сквер на месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове будет больше

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Дмитрий Быков впал в кому в больнице в Уфе

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

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17.04.2019 Общество 0 Коммент.

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