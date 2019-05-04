Новосибирцы признались в любви к Москве, несмотря на стереотипы

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Новосибирцы признались в любви к Москве, несмотря на стереотипыРубрика: общество
31.05.2019 08:32
Фото с сайта pixabay.com
Ярыми противниками москвичей оказались екатеринбуржцы; почти две трети опрошенных новосибирцев хотят переехать в Москву.
Новосибирск занял последнее место в рейтинге горожан, которые не любят Москву. Вчера маркетинговое агентство Zoom Market опубликовало результаты опроса на своём сайте.
Опрос проводился в 12 городах РФ, исследователи лично опросили ровно 1440 человек. Выяснилось, что больше всего Москву и её стереотипы не любят в Екатеринбурге, затем – в Санкт-Петербурге, на третьем месте оказалась Казань.
Маркетологи уверены – больше всего Москву и москвичей за следующие тезисы: все деньги страны в Москве (56 %), москвичи высокомерные и слишком высокого о себе мнения (24 %), москвичи ленивые и не хотят работать (12 %), москвичи не любят людей из других регионов (8 %).
При этом переехать в Москву насовсем или надолго хотят 67 % опрошенных, в основном – из-за «новых возможностей».
«Эти стереотипы навязывают сериалы, видеоблоги и страницы в социальных сетях, в которых показана "красивая жизнь". Приезжайте в Москву и вы убедитесь, что в столице живут хорошие и добрые люди, как и в других регионах РФ», – сообщил коммерческий директор Zoom Market Андрей Штыров.
Напомним, в апреле Новосибирск опередил Москву и возглавил топ городов России по востребованности IT-специалистов.
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