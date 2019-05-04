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Погода на Алтае на выходных: дожди и грозы

Рубрика: общество

31.05.2019 10:51

Фото с pixabay.com

Днём в Республике Алтай температура поднимется до +25; местами порывы ветра будут достигать 14-18 метров в секунду.

По данным Горно-Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу, 1 июня, ночью столбик термометра будет показывать +4…9 градусов, в большинстве районов небольшие, а местами даже умеренные дожди, грозы. 

Уже днём температура поднимется до +19…24 градусов, однако местами будет +13…18 градусов. Также ожидаются дожди, ветер западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

В воскресенье, 2 июня, ночью температура будет +3…8 градусов, в большинстве районов умеренные и местами небольшие дожди, грозы, а утром местами туман.

Днём столбик термометра будет показывать до +20…25 градусов, но местами будет до +15…20 градусов. В отдельных районах небольшие дожди, грозы, ветер западный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Понедельник порадует жителей Алтая ясной погодой: ночью температура будет до +9 градусов, а днём термометр покажет до +22 градусов.

Напомним, 30 мая в двух крупных городах Сибири прошёл сильный ураган.

Теги: погода Республика Алтай дождь

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Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

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