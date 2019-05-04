Прокурор оспорил штраф, выписанный казахстанцу «ни за что» в Кузбассе

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Начальник миграционного пункта назначил иностранцу штраф, который позже признали незаконным; по информации прокуратуры, деньги уже возмещены владельцу.

В Крапивинском районе начальник миграционного пункта районного отдела МВД РФ незаконно привлёк к административной ответственности гражданина Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.

Нарушения были выявлены во время проверки прокуратурой деятельности отдела. Так, правоохранители выяснили, что начальник пункта назначил иностранцу штраф в размере 2 тысяч рублей. Достаточным поводом для этого служащий миграционного контроля счёл то, что гражданин Казахстана внёс исправления в миграционный лист учёта, который заполнил при въезде.

При этом, согласно закону, иностранные граждане обязаны лишь заполнить и иметь при себе лист миграционного учёта, тогда как ответственность за внесение в неё исправлений не предусмотрена.

Исходя из этого, прокурор Крапивинского района внёс протест на постановление начальника миграционного пункта. Выплаченный штраф был возвращён иностранцу.

Напомним, в мае этого года российские и иностранные медработники обсудили проблемы «сестринского дела» в Новосибирске.