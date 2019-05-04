6 баллов
+13
65.38 72.84
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Уличный бассейн с пляжем за 90 миллионов появился на месте порубок в парке Новосибирска

сегодня 19:07 Общество 0 Коммент.

Скандал с погорелицей и компанией депутата Салова прокомментировала мэрия Новосибирска

сегодня 18:07 Общество 0 Коммент.

Видео: многоэтажка загорелась в центре Новосибирска

сегодня 17:49 Общество 0 Коммент.

Губернатор Андрей Травников проинспектировал новый МФЦ в Кировском районе Новосибирска

сегодня 17:39 Общество 0 Коммент.

Путин официально присвоил аэропорту Толмачёво имя Александра Покрышкина

сегодня 17:31 Общество 0 Коммент.

Школьники покажут своё видение семьи и города на выставке в Новосибирске

сегодня 17:12 Общество 0 Коммент.

Новосибирец сядет на четыре года за неделю телефонного мошенничества

сегодня 16:56 Общество 0 Коммент.

Прокурор оспорил штраф, выписанный казахстанцу «ни за что» в Кузбассе

сегодня 16:44 Общество 0 Коммент.

Многодетного отца из Новосибирска будут судить за заказ анаболиков

сегодня 16:33 Общество 0 Коммент.

Наркотический флешмоб: в сети появились съёмки ещё одной конопляной улицы в Сибири

сегодня 16:06 Хроника 0 Коммент.

Запрет на кальяны в ресторанах поддержал Минздрав России

сегодня 15:54 Экономика 0 Коммент.

Новосибирская прокуратура оштрафовала владельца автомастерской

сегодня 15:43 Общество 0 Коммент.

Стала известна причина остановки новосибирского метро

сегодня 15:22 Хроника 0 Коммент.

Страшная авария на трассе Кузбасса: два человека погибли

сегодня 15:19 Хроника 0 Коммент.

Бердская фронтовичка получит жильё

сегодня 14:06 Общество 0 Коммент.

Коллекторы требуют банкротства новосибирского ритейлера Евгения Насоленко

сегодня 13:50 Общество 0 Коммент.

Эксперты обсудили будущее российского такси без водителя и на газе

сегодня 13:42 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирский дизайнер создаёт игру о выживании с ангарским «маньяком»

сегодня 13:38 Общество 0 Коммент.

Дикие кабаны перекрыли омскую трассу

сегодня 13:26 Общество 0 Коммент.

Школьница умерла во время сдачи ЕГЭ

вчера 13:13 Общество 0 Коммент.

Москвичка обиделась на McDonald’s из-за схожести его логотипа с большой грудью

04.05.2019 Общество 0 Коммент.

Прилучный опубликовал первый тизер к сериалу «В клетке»

27.04.2019 Культура 0 Коммент.

Сократить рабочую неделю для женщин предложил губернатор Кемеровской области

21.04.2019 Общество 0 Коммент.

Хоккеисты ЦСКА обыграли омский «Авангард» и впервые завоевали Кубок Гагарина

20.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кинотеатрам разрешили спрашивать паспорта при покупке билетов на фильмы 18+

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко забрали писателя Быкова в Москву

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

У психбольницы снесло крышу на Алтае

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Якутские учёные клонируют древнего жеребёнка из вечной мерзлоты

18.04.2019 Наука 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Омский «Авангард» в третий раз проиграл ЦСКА

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кидавший в пожилого мужчину камнями омский школьник опубликовал видеоизвинение

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Сквер на месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове будет больше

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Дмитрий Быков впал в кому в больнице в Уфе

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Александра Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

17.04.2019 Хроника 0 Коммент.

Закон о суверенном интернете не одобряет почти половина россиян

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Высокопоставленного сотрудника генконсульства Польши в Иркутске выдворили из России

17.04.2019 Политика 0 Коммент.

Директора школы в Белово за слово «дебил» в адрес ученика оставили без премии

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Уровень симпатий россиян к Сталину побил исторический максимум

16.04.2019 Общество 0 Коммент.

Прокурор оспорил штраф, выписанный казахстанцу «ни за что» в Кузбассе

Рубрика: общество, проиcшествия

31.05.2019 16:44

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Начальник миграционного пункта назначил иностранцу штраф, который позже признали незаконным; по информации прокуратуры, деньги уже возмещены владельцу. 

В Крапивинском районе начальник миграционного пункта районного отдела МВД РФ незаконно привлёк к административной ответственности гражданина Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области. 

Нарушения были выявлены во время проверки прокуратурой деятельности отдела. Так, правоохранители выяснили, что начальник пункта назначил иностранцу штраф в размере 2 тысяч рублей. Достаточным поводом для этого служащий миграционного контроля счёл то, что гражданин Казахстана внёс исправления в миграционный лист учёта, который заполнил при въезде. 

При этом, согласно закону, иностранные граждане обязаны лишь заполнить и иметь при себе лист миграционного учёта, тогда как ответственность за внесение в неё исправлений не предусмотрена.

Исходя из этого, прокурор Крапивинского района внёс протест на постановление начальника миграционного пункта. Выплаченный штраф был возвращён иностранцу. 

Напомним, в мае этого года российские и иностранные медработники обсудили проблемы «сестринского дела» в Новосибирске.

 

Теги: происшествия миграция Казахстан Кемеровская область штраф

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Уличный бассейн с пляжем за 90 миллионов появился на месте порубок в парке Новосибирска

сегодня 19:07 Общество 0 Коммент.

Скандал с погорелицей и компанией депутата Салова прокомментировала мэрия Новосибирска

сегодня 18:07 Общество 0 Коммент.

Видео: многоэтажка загорелась в центре Новосибирска

сегодня 17:49 Общество 0 Коммент.

Губернатор Андрей Травников проинспектировал новый МФЦ в Кировском районе Новосибирска

сегодня 17:39 Общество 0 Коммент.

Путин официально присвоил аэропорту Толмачёво имя Александра Покрышкина

сегодня 17:31 Общество 0 Коммент.

Школьники покажут своё видение семьи и города на выставке в Новосибирске

сегодня 17:12 Общество 0 Коммент.

Новосибирец сядет на четыре года за неделю телефонного мошенничества

сегодня 16:56 Общество 0 Коммент.

Прокурор оспорил штраф, выписанный казахстанцу «ни за что» в Кузбассе

сегодня 16:44 Общество 0 Коммент.

Многодетного отца из Новосибирска будут судить за заказ анаболиков

сегодня 16:33 Общество 0 Коммент.

Наркотический флешмоб: в сети появились съёмки ещё одной конопляной улицы в Сибири

сегодня 16:06 Хроника 0 Коммент.

Запрет на кальяны в ресторанах поддержал Минздрав России

сегодня 15:54 Экономика 0 Коммент.

Новосибирская прокуратура оштрафовала владельца автомастерской

сегодня 15:43 Общество 0 Коммент.

Стала известна причина остановки новосибирского метро

сегодня 15:22 Хроника 0 Коммент.

Страшная авария на трассе Кузбасса: два человека погибли

сегодня 15:19 Хроника 0 Коммент.

Бердская фронтовичка получит жильё

сегодня 14:06 Общество 0 Коммент.

Коллекторы требуют банкротства новосибирского ритейлера Евгения Насоленко

сегодня 13:50 Общество 0 Коммент.

Эксперты обсудили будущее российского такси без водителя и на газе

сегодня 13:42 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирский дизайнер создаёт игру о выживании с ангарским «маньяком»

сегодня 13:38 Общество 0 Коммент.

Дикие кабаны перекрыли омскую трассу

сегодня 13:26 Общество 0 Коммент.

Школьница умерла во время сдачи ЕГЭ

вчера 13:13 Общество 0 Коммент.

Москвичка обиделась на McDonald’s из-за схожести его логотипа с большой грудью

04.05.2019 Общество 0 Коммент.

Прилучный опубликовал первый тизер к сериалу «В клетке»

27.04.2019 Культура 0 Коммент.

Сократить рабочую неделю для женщин предложил губернатор Кемеровской области

21.04.2019 Общество 0 Коммент.

Хоккеисты ЦСКА обыграли омский «Авангард» и впервые завоевали Кубок Гагарина

20.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кинотеатрам разрешили спрашивать паспорта при покупке билетов на фильмы 18+

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко забрали писателя Быкова в Москву

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

У психбольницы снесло крышу на Алтае

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Якутские учёные клонируют древнего жеребёнка из вечной мерзлоты

18.04.2019 Наука 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Омский «Авангард» в третий раз проиграл ЦСКА

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кидавший в пожилого мужчину камнями омский школьник опубликовал видеоизвинение

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Сквер на месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове будет больше

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Дмитрий Быков впал в кому в больнице в Уфе

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Александра Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

17.04.2019 Хроника 0 Коммент.

Закон о суверенном интернете не одобряет почти половина россиян

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Высокопоставленного сотрудника генконсульства Польши в Иркутске выдворили из России

17.04.2019 Политика 0 Коммент.

Директора школы в Белово за слово «дебил» в адрес ученика оставили без премии

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Уровень симпатий россиян к Сталину побил исторический максимум

16.04.2019 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
24.10.2018

Столица, переносись!

Шойгу предложил создать в Сибири финансово-промышленн...

Читать далее
Image
21.08.2018

Кем работают мигранты

С каждым годом количество квот для трудовых мигран...

Читать далее
Image
27.06.2018

Из мигрантов в сибиряки

Между новосибирцами и трудовыми мигрантами нет ...

Читать далее
Image
10.06.2017

Новая родина для пани Барбары

Что связывает Польшу с Сибирью и как...

Читать далее
Image
27.02.2013

Вас только не хватало

Почему вернувшиеся в Новосибирск верят в город боль...

Читать далее
Image
06.11.2012

Русский стандарт

Новосибирские участники Русского марша говорят о страхе и н...

Читать далее

Новости по теме

Юный омич убил сожителя бабушки в Омской области сегодня 18:01 Видео: многоэтажка загорелась в центре Новосибирска сегодня 17:49

Популярное

Image

Новосибирская студентка довела отца-хирурга до увольнения своими ...

Image

Четырнадцатилетнюю школьницу нашли через месяц поисков в Новосиби...

Image

Толпа молодёжи избила депутата в Новосибирской области

Image

Женщина погибла, пытаясь остановить фуру своим телом в Алтайском ...

Image

Воспитатель частного детсада избила двухлетнего мальчика в Бердск...

Image

КХЛ определилась с переездом ХК «Сибирь»

Image

Маленькая девочка погибла на стройке в Новосибирске

Image

Мэр Новокузнецка прогнал из администрации пришедшего к нему на пр...

Image

Женщина погибла в автокатастрофе в Новосибирской области

Image

В Барнауле воспитатели детского сада устраивали детям «тёмную»

Image

Пропавшую школьницу в синих кроссовках нашли в Новосибирске

Image

Пенсионерка с костылём спасла дочь от жестокого душителя в Новоси...

Image

Нелегальные мигранты в лесу под Новосибирском построили палаточны...