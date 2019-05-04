Путин официально присвоил аэропорту Толмачёво имя Александра Покрышкина

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Путин официально присвоил аэропорту Толмачёво имя Александра ПокрышкинаРубрика: общество
31.05.2019 17:31
фото с сайта аэропорта Толмачёво
Сегодня президент подписал указ о присвоении имён великих россиян воздушным гаваням страны.
Аэропорт Толмачёво теперь официально носит имя трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина. Указ о присвоении имён великих россиян аэропортам страны сегодня подписал президент Владимир Путин.
Более чем 40 аэропортам России с 31 мая к существующему названию теперь следует добавлять имя и фамилию. Так, аэропорту Толмачёво было присвоено имя лётчика Покрышкина.
Аэропорт Шереметьево, например, получил имя Александра Пушкина, Домодедово – Михаила Ломоносова, Внуково – авиаконструктора Андрея Туполева, а Кемерово – космонавта Алексея Леонова.
Напомним, в феврале аэропорт Толмачёво назвали одним из самых романтичных в мире.
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