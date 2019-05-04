Путин официально присвоил аэропорту Толмачёво имя Александра Покрышкина

фото с сайта аэропорта Толмачёво

Сегодня президент подписал указ о присвоении имён великих россиян воздушным гаваням страны.

Аэропорт Толмачёво теперь официально носит имя трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина. Указ о присвоении имён великих россиян аэропортам страны сегодня подписал президент Владимир Путин.

Более чем 40 аэропортам России с 31 мая к существующему названию теперь следует добавлять имя и фамилию. Так, аэропорту Толмачёво было присвоено имя лётчика Покрышкина.

Аэропорт Шереметьево, например, получил имя Александра Пушкина, Домодедово – Михаила Ломоносова, Внуково – авиаконструктора Андрея Туполева, а Кемерово – космонавта Алексея Леонова.

Напомним, в феврале аэропорт Толмачёво назвали одним из самых романтичных в мире.