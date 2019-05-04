Седобородый старец в кожаной кепке ищет родных в Новосибирске

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Седобородый старец в кожаной кепке ищет родных в НовосибирскеРубрика: общество
31.05.2019 19:54
Фото из группы отряда "Лиза-Алерт" в Новосибирске
Седой мужчина с бородой и патлами попал в видеокамеру домофона на улице Лазурной; волонтёры объявили розыск уже через два часа.
Волонтёры ищут родственников и знакомых седобородого мужчины, который попал на видеокамеру домофона. Ориентировка на поиск и опознание появилась в сообществе «Лиза-Алерт» «ВКонтакте» сегодня вечером.
Незнакомец был заснят сегодня в 17:19 на около дома на улице Лазурная в Октябрьском районе Новосибирска. По предварительным данным ,неизвестному мужчине на вид около 60 лет.
Рост около 160 см, волосы светлые ,с проседью, глаза тёмно-зелёного цвета. Был одет в чёрный пуховик, синие джинсы, на голове – кожаная кепка светло-коричневого цвета. Мужчина может страдать потерей памяти.
Поисковики «Лиза-Алерт» просят очевидцев звонить на горячую линию 8 800 700 54 52 или 112.
Напомним, на днях четырнадцатилетнюю школьницу нашли через месяц поисков в Новосибирске.
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Лента новостей
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