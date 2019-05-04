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Седобородый старец в кожаной кепке ищет родных в Новосибирске

Рубрика: общество

31.05.2019 19:54

Фото из группы отряда "Лиза-Алерт" в Новосибирске

Седой мужчина с бородой и патлами попал в видеокамеру домофона на улице Лазурной; волонтёры объявили розыск уже через два часа.

Волонтёры ищут родственников и знакомых седобородого мужчины, который попал на видеокамеру домофона. Ориентировка на поиск и опознание появилась в сообществе «Лиза-Алерт» «ВКонтакте» сегодня вечером.

Незнакомец был заснят сегодня в 17:19 на около дома на улице Лазурная в Октябрьском районе Новосибирска. По предварительным данным ,неизвестному мужчине на вид около 60 лет. 

Рост около 160 см, волосы светлые ,с проседью, глаза тёмно-зелёного цвета. Был одет в чёрный пуховик, синие джинсы, на голове – кожаная кепка светло-коричневого цвета. Мужчина может страдать потерей памяти.

Поисковики «Лиза-Алерт» просят очевидцев звонить на горячую линию 8 800 700 54 52 или 112.

Напомним, на днях четырнадцатилетнюю школьницу нашли через месяц поисков в Новосибирске.

 

Теги: поиски пропавших пенсионеры Лиза Алерт

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сегодня 16:06 Хроника 0 Коммент.

Запрет на кальяны в ресторанах поддержал Минздрав России

сегодня 15:54 Экономика 0 Коммент.

Новосибирская прокуратура оштрафовала владельца автомастерской

сегодня 15:43 Общество 0 Коммент.

Стала известна причина остановки новосибирского метро

сегодня 15:22 Хроника 0 Коммент.

Страшная авария на трассе Кузбасса: два человека погибли

сегодня 15:19 Хроника 0 Коммент.

Бердская фронтовичка получит жильё

сегодня 14:06 Общество 0 Коммент.

Коллекторы требуют банкротства новосибирского ритейлера Евгения Насоленко

сегодня 13:50 Общество 0 Коммент.

Эксперты обсудили будущее российского такси без водителя и на газе

сегодня 13:42 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирский дизайнер создаёт игру о выживании с ангарским «маньяком»

сегодня 13:38 Общество 0 Коммент.

Школьница умерла во время сдачи ЕГЭ

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Прилучный опубликовал первый тизер к сериалу «В клетке»

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Сократить рабочую неделю для женщин предложил губернатор Кемеровской области

21.04.2019 Общество 0 Коммент.

Хоккеисты ЦСКА обыграли омский «Авангард» и впервые завоевали Кубок Гагарина

20.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кинотеатрам разрешили спрашивать паспорта при покупке билетов на фильмы 18+

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко забрали писателя Быкова в Москву

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

У психбольницы снесло крышу на Алтае

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Якутские учёные клонируют древнего жеребёнка из вечной мерзлоты

18.04.2019 Наука 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Омский «Авангард» в третий раз проиграл ЦСКА

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кидавший в пожилого мужчину камнями омский школьник опубликовал видеоизвинение

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Сквер на месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове будет больше

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Дмитрий Быков впал в кому в больнице в Уфе

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

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17.04.2019 Хроника 0 Коммент.

Закон о суверенном интернете не одобряет почти половина россиян

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Высокопоставленного сотрудника генконсульства Польши в Иркутске выдворили из России

17.04.2019 Политика 0 Коммент.

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