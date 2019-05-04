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Школьники покажут своё видение семьи и города на выставке в Новосибирске

Рубрика: общество

31.05.2019 17:12

Фото предоставила пресс-служба Городского центра изобразительных искусств

Более 40 образцов живописи, графики и декоративно-прикладного искусства будут представлены в Новосибирске.

1 и 2 июня в Городском центре изобразительных искусств Новосибирска пройдёт ежегодная выставка проекта «Виртуальный художественный музей "Детская галерея талантов"». Выставка приурочена к празднованию Дня защиты детей.

Как рассказала пресс-служба Городского центра изобразительных искусств, на экспозиции представят 48 работ учащихся из 20 художественных школ и домов культуры города и области.

«Эта выставка логично продолжает направление детских просветительских проектов нашей институции. Более 10 лет ГЦИИ работает со школьниками младших и старших классов: проводит "Уроки искусства" с молодыми и уже состоявшимися художниками города, делает интерактивные выставки, организует форумы и конференции», – отмечает директор Городского центра изобразительных искусств Инна Остроменская.

В выставке будут участвовать школьники-лауреаты международных, всероссийских и региональных творческих конкурсов. В своих работах они размышляют о семье, школе, городе, а также рассказывают о любимых героях из литературы.

Напомним, новосибирские студенты первыми в мире создали «умные ценники».

Теги: школьники выставка Новосибирск

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сегодня 16:44 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:06 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 15:54 Экономика 0 Коммент.

Новосибирская прокуратура оштрафовала владельца автомастерской

сегодня 15:43 Общество 0 Коммент.

Стала известна причина остановки новосибирского метро

сегодня 15:22 Хроника 0 Коммент.

Страшная авария на трассе Кузбасса: два человека погибли

сегодня 15:19 Хроника 0 Коммент.

Бердская фронтовичка получит жильё

сегодня 14:06 Общество 0 Коммент.

Коллекторы требуют банкротства новосибирского ритейлера Евгения Насоленко

сегодня 13:50 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:42 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирский дизайнер создаёт игру о выживании с ангарским «маньяком»

сегодня 13:38 Общество 0 Коммент.

Дикие кабаны перекрыли омскую трассу

сегодня 13:26 Общество 0 Коммент.

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21.04.2019 Общество 0 Коммент.

Хоккеисты ЦСКА обыграли омский «Авангард» и впервые завоевали Кубок Гагарина

20.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кинотеатрам разрешили спрашивать паспорта при покупке билетов на фильмы 18+

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко забрали писателя Быкова в Москву

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

У психбольницы снесло крышу на Алтае

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Якутские учёные клонируют древнего жеребёнка из вечной мерзлоты

18.04.2019 Наука 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Омский «Авангард» в третий раз проиграл ЦСКА

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кидавший в пожилого мужчину камнями омский школьник опубликовал видеоизвинение

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Сквер на месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове будет больше

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Дмитрий Быков впал в кому в больнице в Уфе

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

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