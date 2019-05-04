Школьники покажут своё видение семьи и города на выставке в Новосибирске

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Школьники покажут своё видение семьи и города на выставке в НовосибирскеРубрика: общество
31.05.2019 17:12
Фото предоставила пресс-служба Городского центра изобразительных искусств
Более 40 образцов живописи, графики и декоративно-прикладного искусства будут представлены в Новосибирске.
1 и 2 июня в Городском центре изобразительных искусств Новосибирска пройдёт ежегодная выставка проекта «Виртуальный художественный музей "Детская галерея талантов"». Выставка приурочена к празднованию Дня защиты детей.
Как рассказала пресс-служба Городского центра изобразительных искусств, на экспозиции представят 48 работ учащихся из 20 художественных школ и домов культуры города и области.
«Эта выставка логично продолжает направление детских просветительских проектов нашей институции. Более 10 лет ГЦИИ работает со школьниками младших и старших классов: проводит "Уроки искусства" с молодыми и уже состоявшимися художниками города, делает интерактивные выставки, организует форумы и конференции», – отмечает директор Городского центра изобразительных искусств Инна Остроменская.
В выставке будут участвовать школьники-лауреаты международных, всероссийских и региональных творческих конкурсов. В своих работах они размышляют о семье, школе, городе, а также рассказывают о любимых героях из литературы.
Напомним, новосибирские студенты первыми в мире создали «умные ценники».
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