Школьники покажут своё видение семьи и города на выставке в Новосибирске

Фото предоставила пресс-служба Городского центра изобразительных искусств

Более 40 образцов живописи, графики и декоративно-прикладного искусства будут представлены в Новосибирске.

1 и 2 июня в Городском центре изобразительных искусств Новосибирска пройдёт ежегодная выставка проекта «Виртуальный художественный музей "Детская галерея талантов"». Выставка приурочена к празднованию Дня защиты детей.

Как рассказала пресс-служба Городского центра изобразительных искусств, на экспозиции представят 48 работ учащихся из 20 художественных школ и домов культуры города и области.

«Эта выставка логично продолжает направление детских просветительских проектов нашей институции. Более 10 лет ГЦИИ работает со школьниками младших и старших классов: проводит "Уроки искусства" с молодыми и уже состоявшимися художниками города, делает интерактивные выставки, организует форумы и конференции», – отмечает директор Городского центра изобразительных искусств Инна Остроменская.

В выставке будут участвовать школьники-лауреаты международных, всероссийских и региональных творческих конкурсов. В своих работах они размышляют о семье, школе, городе, а также рассказывают о любимых героях из литературы.

Напомним, новосибирские студенты первыми в мире создали «умные ценники».