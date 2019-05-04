Синоптики порадовали новосибирцев прогнозом погоды на выходные

Фото с сайта pixabay.com

Международный день защиты детей пройдёт без дождя и ураганов.

Новосибирский Гидрометцентр сделал прогноз на ближайшие выходные дни. Синоптики отметили, что дожди, которые идут в городе последние два дня, не испортят новосибирцам праздничные гуляния в честь Дня защиты детей.

В субботу, 1 июня, в городе будет пасмурно, но обойдётся без осадков. Температура воздуха днём составит +15…+18 градусов, ночью +7…+10 градусов.

В воскресенье, 2 июня, в Новосибирске установится более солнечная погода. Днём воздух прогреется до +19 градусов, а вечером опустится до +12 градусов.

Напомним, 31 мая стало известно, какой будет погода на Алтае в ближайшие несколько дней.