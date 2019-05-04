Синоптики порадовали новосибирцев прогнозом погоды на выходные

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Синоптики порадовали новосибирцев прогнозом погоды на выходныеРубрика: общество
31.05.2019 11:39
Фото с сайта pixabay.com
Международный день защиты детей пройдёт без дождя и ураганов.
Новосибирский Гидрометцентр сделал прогноз на ближайшие выходные дни. Синоптики отметили, что дожди, которые идут в городе последние два дня, не испортят новосибирцам праздничные гуляния в честь Дня защиты детей.
В субботу, 1 июня, в городе будет пасмурно, но обойдётся без осадков. Температура воздуха днём составит +15…+18 градусов, ночью +7…+10 градусов.
В воскресенье, 2 июня, в Новосибирске установится более солнечная погода. Днём воздух прогреется до +19 градусов, а вечером опустится до +12 градусов.
Напомним, 31 мая стало известно, какой будет погода на Алтае в ближайшие несколько дней.
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