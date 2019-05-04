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Скандал с погорелицей и компанией депутата Салова прокомментировала мэрия Новосибирска

Рубрика: общество

31.05.2019 18:07

Фото из группы "АСТ-54" "ВКонтакте"

Мэрия предоставила пострадавшей временное жильё и запросила 142 тысячи рублей; семья с тремя детьми потеряла всё в пожаре. 

Жительница Новосибирска Людмила Маланина потеряла единственный дом в пожаре, предположительно из-за поджога. Сегодня мэрия Новосибирска ответила на запрос Сиб.фм о претензиях к бездействию главы Дзержинского района, высказанных на видео.

По данным ЕДДС Новосибирска, пожар произошёл 10 мая около полуночи, по адресу: улица Шишкина, 16а. В результате пожара сгорел двухэтажный частный жилой дом, построенный в 2016 году. Сгорела крыша, все стены жилого дома обгорели, потолок полностью разрушен, окна лопнули от давления. Все личные вещи, одежда, мебель, бытовая техника испорчены огнем и залиты водой.

На этой неделе пострадавшая Людмила Маланина сняла видео на пепелище своего дома с критикой якобы бездействия депутата Совета депутатов Новосибирска Игоря Салова и главы Дзержинского района   

«Мой дом, хотела купить строительная компания ЗАО СМС, а когда меня не устроила предложенная ими цена, мой и соседский дом – сожгли неизвестные. Я не знаю это совпадение или нет, лица, совершившие поджог до сих пор не установлены. Сейчас, мой муж в коме, а семья рассеяна по друзьям и знакомым. В один момент мы оказались в нищете», – сообщила  Людмила Маланина. 

Женщина высказала претензии о неоказании помощи депутату, а также сообщила, что администрация «не даёт разрешения на реконструкцию». По словам погорелицы, она даже не может построить сарай, так как его могут снести по решению суда.

В мэрии Новосибирска сообщили – сразу после пожара семья Маланиных была размещена в городском центре социальной помощи семье и детям «Заря», а 12 мая семья выехала из центра. На следующий день Людмила Маланина обратилась в отдел социальной поддержки населения за материальной помощью на предметы первой необходимости. Женщине, потерявшей в пожаре даже документы выдали постельные принадлежности, полотенца, матрац, подушки на каждого члена семьи, затем к 27 мая перечислили 15 тысяч рублей на счёт пострадавшей.

Сотрудники отдела социальной помощи Дзержинского района начали готовить документы о выплате более 142 тысяч рублей материальной помощи, и после сбора всех необходимых документов 29 мая направили в управление социальной поддержки населения мэрии города Новосибирска.

«Людмила Маланина является собственником сгоревшего дома, сейчас ей выделено временное жилое помещение из двух комнат общей площадью 41,7 квадратных метров на улице Лермонтова», – сообщили Сиб.фм сегодня в пресс-службе мэрии Новосибирска. 

Вчера депутат совета депутатов Новосибирска Игорь Салов прокомментировал скандал в СМИ. По данным депутата в феврале 2017 года застройщик ЗАО «СМС» подписал договор о развитии застроенных территорий в Дзержинском районе и определил список домов, предполагаемых для расселения, в том числе дома по улице Шишкина: №16, 16а, 18 и 18а. По данным депутата, три из этих домов сгорели в начале мая 2019 года. 

По словам Игоря Салова, ещё в 2018 году ЗАО «СМС» разработал новый генплан территории и исключил эти дома из зоны для расселения, так как участки находятся на косогоре и рядом с ними проходит газопровод. Сейчас в сфере интересов крупного застройщика находятся дома по адресу: улица Шишкина, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14.

«Все остальное — либо чьи-то фантазии, либо участие в ситуации «предпринимателей», которые договариваются о выкупе со слабо информированными жителями домов, рядом с которыми идет стройка. Потом они перепродают эти участки застройщику, зарабатывая на этом», – прокомментировал Игорь Салов.

Редакция Сиб.фм связалась с пострадавшей погорелицей и будет следить за ситуацией вокруг оказания помощи семье женщины и расследовании причин пожара.  

Напомним, вчера почти 200 семей военнослужащих получили квартиры в Новосибирске.

 

Теги: мэрия строительство пожары депутаты скандалы

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