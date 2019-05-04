Спасатели вытащили мужчину без сознания из автомобиля в Новосибирске

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Спасатели вытащили мужчину без сознания из автомобиля в НовосибирскеРубрика: общество
31.05.2019 11:11
Фото со страницы «МАСС Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте»
Мужчина на автомобиле остановился на проезжей части в Новосибирске; спасателям пришлось разблокировать салон.
Вечером 30 мая на телефон дежурного МАСС в Новосибирске поступило сообщение о том, что на проезжей части на проспекте Дзержинского рядом с перекрёстком улицы Красина и проспекта стоит автомобиль, водитель которого не подаёт признаков жизни.
На место происшествия незамедлительно выехал оперативный экипаж спасателей МАСС, полицейские и бригада скорой помощи. Спасатели разблокировали салон автомобиля, внутри находился мужчина 1987 года рождения в бессознательном состоянии. В дальнейшем его передали врачам.
Напомним, в мае 2019 года искалеченного мужчину вытащили из ямы заброшенного гаража спасатели в Искитиме Новосибирской области.
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