Спасатели вытащили мужчину без сознания из автомобиля в Новосибирске

Фото со страницы «МАСС Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте»

Мужчина на автомобиле остановился на проезжей части в Новосибирске; спасателям пришлось разблокировать салон.

Вечером 30 мая на телефон дежурного МАСС в Новосибирске поступило сообщение о том, что на проезжей части на проспекте Дзержинского рядом с перекрёстком улицы Красина и проспекта стоит автомобиль, водитель которого не подаёт признаков жизни.

На место происшествия незамедлительно выехал оперативный экипаж спасателей МАСС, полицейские и бригада скорой помощи. Спасатели разблокировали салон автомобиля, внутри находился мужчина 1987 года рождения в бессознательном состоянии. В дальнейшем его передали врачам.

Напомним, в мае 2019 года искалеченного мужчину вытащили из ямы заброшенного гаража спасатели в Искитиме Новосибирской области.