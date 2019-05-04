Стала известна причина остановки новосибирского метро

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Стала известна причина остановки новосибирского метроРубрика: проиcшествия
31.05.2019 15:22
фото из архива Сиб.фм
Пресс-служба Новосибирского метрополитена распространила официальное сообщение о происшествии на станции «Студенческая».
В 14 часов 32 минуты на станции «Студенческая» пассажир прыгнул с платформы под приближающийся со станции «Речной вокзал» поезд. Были проведены спасательные работы, в результате которых пассажир поднят на платформу. Пассажиром занимаются медицинские работники. В связи с данным происшествием был вынужденно изменён график движения поездов на Ленинской линии. В настоящее время движение поездов полностью восстановлено.
Напомним, поезда Ленинской линии простояли сегодня 25 минут.
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