Стала известна причина остановки новосибирского метро

фото из архива Сиб.фм

Пресс-служба Новосибирского метрополитена распространила официальное сообщение о происшествии на станции «Студенческая».

В 14 часов 32 минуты на станции «Студенческая» пассажир прыгнул с платформы под приближающийся со станции «Речной вокзал» поезд. Были проведены спасательные работы, в результате которых пассажир поднят на платформу. Пассажиром занимаются медицинские работники. В связи с данным происшествием был вынужденно изменён график движения поездов на Ленинской линии. В настоящее время движение поездов полностью восстановлено.

Напомним, поезда Ленинской линии простояли сегодня 25 минут.